SOM OMTALT i dagens avis florerer en musikvideo fra TV2’s 25-års jubilæumsfest på nettet. Ledelsen danser rundt til hittet ’Get Lucky’, hvor mændene dominerer kvinderne, der til gengæld er ’dullet op’ som sex-objekter.

DE STÅR fortsat ved håndvasken i sexisme-sagen fra TV 2. Ledere fra stationen har i godt en uges tid desperat forsøgt at tvætte deres svigt af sig. Havde de blot vidst, at der var sexisme på deres vagt, så havde de – ja, gjort et eller andet, forlyder det. Lad os nævne dem i uprioriteret rækkefølge: Michael Dyrby, Mikkel Hertz, Ulla Pors, Jacob Nybroe, Anne Engdal Stig Christensen, Merete Eldrup, ja, der er sikkert flere i lagene under dem, og disse ved det selv.

LIGE EFTER tv-dokumentaren ’MeToo – sexisme bag skærmen’ handlede det om, hvilke mandlige ledere der havde forbrudt sig på hvilken måde og mod hvem. Nu synes vi at være nået til det generelle opgør med den syge, sexistiske kultur på TV 2.

DE NÆVNTE ledere har alle været ansvarlige for den. De har på skift opført deres egen version af ’De tre vise aber’: den døve, den blinde og den stumme. Når nyhedsdirektør Ulla Pors sidder på tv og lyder som en skolelærer, hvor halvdelen af klassen på angivelig uforklarlig vis er forsvundet på ekskursion, er det, fordi hun ikke kan forsvare sin egen blinde medvirken. Når Jyllands-Postens nuværende chefredaktør, Jacob Nybroe, anholder dokumentaren for ikke at nævne alle alfahannerne med den hævd, at han ikke er iblandt dem, er det i indbildningen om, at den, der tiede, ikke også samtykkede.

OG NÅR Michael Dyrby ikke vil svare på spørgsmål, end ikke fra den avis, han selv er øverste chef for og har anvendt til at anråbe formummede politikere, samles alle aber i én. ’Hvem har aben’, spørger nogen måske ligefrem. Det har alle lederne, er svaret. B.T.s chef synes blot at være kravlet længst op i træet.

TV 2-LEDELSENS UDGAVE af ’Get Lucky’ afsluttes med en udgangs-samtale. Mellem tidligere nyhedsvært Jes Dorph-Petersen og tidligere sportschef Morten Stig Christensen. Førstnævnte taler om at blive distraheret af sidstnævntes hustru – TV 2’s nuværende nyhedsdirektør, Anne Engdal Stig Christensens – røv.

VIDEOEN VIRKER i dag som noget nær verdens største selvmål. Den minder dertil om hovedreglen ved at være ’lucky’: Held har altid en udløbsdato. Og så står dem, der havde heldet, tilbage og ligner idioter.