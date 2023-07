Gidseltagning hjælper ikke

KLIMAAKTIVISTER, DER limer sig fast til et eller andet, er snart et almindeligt syn i Europa. Det går ud over sagesløse malerier på kunstmuseer eller røde løbere på filmfestivaler, men også over motorveje og landingsbaner. Det er en effektiv aktionsform, fordi politiet jo ikke bare lige kan komme med en boltsaks og klippe et par kæder over for at kunne anholde aktivisterne – det tager tid at fjerne folk, som har limet sig fast med superlim.

I går morges kom turen til de ferietravle lufthavne i Hamburg og Düsseldorf, som også passeres af danske ferierejsende. Så kunne folk sidde dér på gulvet i en overfyldt afgangshal omgivet af håndbagage og grædende børn og overveje, hvorfor i alverden lige netop de skulle tages som gidsler i yderligtgående aktivisters kamp for klimaet.

SKULLE MAN ALLIGEVEL have taget toget til Vesterhavet i stedet for flyet til Spaniens strande? Er man en ussel klimasynder med sin skændige trang til solsikkert sommervejr og billige restauranter?

Det mener vi jo ikke. Det er en blindgyde at begynde at udskamme folk for at spise kød eller tage bilen på arbejde eller flyve på ferie. Men vi er enige med de rabiate aktivister i, at hver enkelt af os faktisk har et ansvar, og at vi med vores valg faktisk kan gøre en forskel, om ikke andet så ved at påvirke virksomheder og politikere til at finde på mere klimavenlige løsninger. Det er så nok omtrent også det eneste, vi er enige med aktivisterne om.

HÆRVÆRGK OG GIDSELTAGNING af almindelige mennesker kan aldrig blive en acceptabel måde at aktionere på. Heller ikke for en strammere klimapolitik. Heller ikke selv om man synes, det går fortvivlende langsomt og er desperat over, at klodens vejr i disse uger sætter nye varmerekorder. De fleste af os har for længst fattet, at det er alvor, dette her.

Og vi har jo magt som forbrugere: Læg mærke til at det i dag er så godt som umuligt at købe buræg i et dansk supermarked. Butikkerne er nemlig holdt op med at sælge dem, fordi forbrugerne ikke vil have dem. Det samme kan ske med varer fra producenter, der blæser på klimahensyn.

SÅ HVIS AKTIVISTERNE vil gøre noget godt for klimaet, så bruger de deres tid og kræfter på at fortælle os forbrugere, hvordan vi træffer klimavenlige valg i vores dagligdag. Uden at udskamme os. Uden at true os. Uden at genere os, når vi skal arbejde. Uden at ødelægge vores ferie. Fortsætter aktivisterne ad den vej, de er slået ind på nu, skader de både sig selv og den sag, de kæmper for.