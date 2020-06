Giftig cocktail

’MANGE fik mere med hjem, end de havde regnet med,’ skrev en reporter fra Politiken begejstret om demonstrationen mod racisme i København søndag eftermiddag. 

MON ikke! Mange har måske netop fået noget med hjem, de ikke har regnet med: Coronasmitte! Demoen med op mod 15.000 deltagere var som skabt til at være en ufrivillig super-spreder.

KRITIKKEN regner derfor ned, især over arrangørerne, fordi alle de sidste måneders henstillinger fra coronakrisen forsvandt op i den blå sommerluft, da folk mødte så talstærkt og engagerede op. 

FOLK stod tæt. Både ved den amerikanske ambassade og på Christiansborg. Alt, alt for tæt. Mange råbte slagord, til stemmerne knækkede over. Og de hvide, der ikke råbte i forreste geled, fik skældud: ’Det her er ikke en koncert, og vi er her ikke for at underholde jer.’

POLITISK opfordres alle deltagere imidlertid nu til at tage en coronatest. Eller i hvert fald 14 dages hjemmekarantæne. Demoen er allerede så betændt, når det gælder smitte, at TV2 News ikke kunne få kommentarer fra en række politikere i går, f.eks. fra Karsten Hønge (SF) eller Jesper Petersen (S). Hvor er det tyndt.

VI mangler i skrivende stund endnu at høre en klar reaktion fra arrangørerne. De mener vist, at de har gjort tilstrækkeligt ved at opfordre folk til at tage mundbind på og holde afstand. Undervejs havde de imidlertid mest travlt med at gejle stemningen op ifølge vidner.

’JEG oplevede det ikke, som at politiet opfattede det som uansvarligt,’ sagde en fra bevægelsen, Robert Courage Matthiesen, til TV2 i går. Nej – for politiet griber ikke ind i en lovlig anmeldt demonstration. Havde det været enhver anden sammenstimlen, så gjaldt den øvre grænse på maks. ti personer stadig søndag eftermiddag. Forestil jer et protestskrig, hvis politiet var begyndt at splitte forsamlingen ad!

DEMONSTRANTERNE kan ikke fraskrive sig ansvaret på den måde.

TUSINDVIS af ældre sidder isolerede, og samfundet har været på dupperne overalt: Fra Netto-kassen til pilates i det fri. Og så stimler demonstranter sammen, som om vi var tilbage før 11. marts. Det virker i bedste fald tankeløst. Men også hensynsløst over for alle dem, der må undvære deres familie, deres job og deres indtægt. 

BWALYA Sørensen, lederen af den danske afdeling af Black Lives Matter, opfordrede ved afslutningen af den første demonstration for en uge siden folk til at råbe ’Lock her up’, når hun råbte f.eks.’ Inger Støjberg’ eller ’Mattias Tesfaye ’. Det skulle ikke opfattes bogstaveligt, sagde hun senere. Men en demo for sortes rettigheder sluttede dog med, at man krævede Danmarks første sorte minister fængslet. 

Den manglende viden overgås tilsyneladende kun af manglen på omtanke og hensynsløshed.