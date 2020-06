Girl Power

’Mørkets fyrste’ siger, han har set lyset og for-lader sin dunkle gerning.

Det har været for hårdt med alt det rænkespil i magtens korridorer, forlyder det. Martin Rossen, Mette Frederiksens særlige rådgiver, stabschef og vicestatsminister, strækker af denne grund våben, forstår man på kilder.

To mænd, Martin Rossen og Henrik Sass Larsen – ud af den trio, der i deres magtstræben slog sig sammen for opnå ledelsen af landet – er nu begge bukket under for presset ved magt. Blot kvinden, statsminister Mette Frederiksen, står tilbage.

Mette Frederiksen har dertil hentet Barbara Bertelsen ind som departementschef i Statsministeriet. En ren kvindelig duo styrer således nu nationen fra landets øverste kontor.

Betyder det så overhovedet noget?

Det betyder i hvert fald, at fortællingen om den stærke mand bag fru Frederiksen – spindoktoren, der kørte en ond disciplin internt i regeringen og gjorde det med en overlegenhed, som demonstrerede magtfuldkommenhed og betvang alt og alle i sine omgivelser – ja, den fortælling skal nok korrigeres en anelse.

’Kilder fortæller, at Martin Rossen blandt andet har været tynget af den store medieinteresse, der har været om hans person i særligt det seneste år,’ skrev vi her i avisen i går.

’Piv-piv,’ får vi som medie lyst til at svare. Det lyder faktisk ikke som en mand, der evner at køre et regime så stramt, at alle i hans nærhed lider af åndenød.

Det er en lykke at komme af med Martin Rossen. Ikke fordi han er Martin Rossen, men fordi han var givet den mest omfattende magt, nogen rådgiver nogensinde har haft i Danmark. Han var vicestatsminister uden for Folketingets kontrol, og det skal ingen være.

Men det må undre, at stort set samtlige avisers politiske kommentatorer fortsat fremstiller Rossen som übermanden, der var inde i løvemor. Ikke mindst når man ser, hvor lidt bid der er i begrundelsen for hans farvel. Ligesom man bemærker, hvor behændigt selvsamme kommentatorer springer fra at benævne Rossen som manden inde i statsministeren til at nu angiveligt at være slidt op af at lystre hende.

Fra bøddel til offer på få sekunder.

De to kvinder, der er tilbage til at magte magten i Statsministeriet, ligner til gengæld ikke nogle, der bukker under. Mette Frederiksen ligner ikke en, der pludselig kommer og siger, at hun har opdaget, at hun ikke bare har magten, men magten har også hende, og at dette er blevet for meget for hende.

Det er sådan noget, ’mørkets fyrste’ gør, når lyset bliver tændt.