Giv de tykke sprøjten

Slankesprøjten er nu lovlig i Danmark.

Desværre møder den revolutionerende slankemedicinen modstand fra bedrevidende og formynderiske læger.

51-årige Liv Støckel tabte 22 kilo på fire måneder med slankesprøjten, som vi har fortalt her i avisen.

Hvis lægen godkender det, kan man købe en ugentlig hjemmesprøjte for 1400 kroner om måneden. Langsomt øges mæthedsfornemmelsen, og det resulterer i gennemsnitlige vægttab på 17 procent af ens kropsvægt.

Der er flere såkaldt svært overvægtige danskere, end man lige skulle tro. Faktisk har cirka 800.000 danskere et bmi over 30 og er dermed i kategorien 'svært overvægtig'. Det er næsten hver femte dansker.

En mand med en gennemsnitshøjde på 181 centimeter og en vægt på 99 kilo er defineret som svært overvægtig. En kvinde en gennemsnitshøjde på 167 centimeter og en vægt på 84 kilo er også svært overvægtig.

Der er ingen tvivl om, at det er træls at være tyk. Det forhindrer mange i at leve det liv, de gerne vil. Derfor vil slankemedicinen være en gave til disse mennesker.

Derfor bør der selvfølgelig være let adgang til slankesprøjten.

Udgangspunktet bør være, at ethvert menneske selv må bestemme, om han eller hun vil tage slankemedicin. Så længe man selv betaler, og så længe det ikke er sundhedsskadeligt.

Men så let er det åbenbart ikke. Mange læger stritter imod - de ved bedre. Ekstra Bladet har interviewet læge Jesper Holmelund, som ejer en privat sundhedsklinik. Han udskriver masser af slankemedicin til tykke danskere, som har fået nej fra deres egen læge.

Han fortæller, at hans patienter blandt andet får 'nej' fra deres læge på grund af de praktiserendes lægers 'holdninger' til slankemedicinen. Det er bekymrende.

Et eksempel på modstanden mod slankemedicinen kommer fra formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friderichsen.

Hun advarer mod lægemidlet, fordi man ikke skal gøre fedme til en sygdom. Hun mener, at overvægt er et samfundsproblem og ikke et individproblem.

Sådan noget hører man kun fra folk, der har spenderet for lang tid på universitetet.

For den svært overvægtige er fedme selvsagt et individproblem.

Og netop derfor skal danskerne selv have lov til at bestemme, om de vil købe slankemedicin. Grundlæggende handler det om, at læger ikke skal umyndiggøre danskerne. De kan selv tage beslutninger om deres eget liv.