Giv Jette et spejl

AARHUS-rådmanden Jette Skive fra Dansk Folkeparti er, efter nogle ordentlige strejfture rundt i modstridende forklaringer, ved at finde den offerrolle, hun agter at holde fast i, kan man mærke.

ENE, men stærk, har hun kæmpet mod ’juristeri’ og ’huller i lovgivningen’ for, at de skjulte tv-optagelser af den misrøgtede 90-årige Else skulle ud til offentligheden. Og nu ser det ud til at lykkes ...

AARHUS Kommune dropper fogedforbuddet mod TV2’s optagelser på plejehjemmet Kongsgården, og samtidig trækkes politianmeldelsen af TV2 tilbage. De skulle aldrig være rejst, men bedre sent end aldrig.

JETTE Skive vil gerne have, at alle ser optagelserne, påstår hun nu, hvad der må siges at være noget af en efterrationalisering. Hvorfor så indlede sagen i retssalene? Hun påstår, hun var nødt til det. Men det er hun så ikke mere? Kan hun selv hitte rede i søforklaringerne? Borgerne er formentlig for længst stået af.

MEN DET er jo løgn og rygsvømning i lange baner fra Jette Skives side. Må vi anbefale, at hun ser sig selv i spejlet? Og eventuelt tager konsekvensen, når synet viser, at hun som øverste ansvarlige har været en møllesten for ældreområdet.

TILSYN har de seneste tre år kritiseret forholdene på plejehjemmet. Pårørende har klaget forgæves. Skive indfører nu en slags ombudsmand, folk kan klage til. I erkendelse af, at de åbenbart ikke kan komme igennem til den mest naturlige at henvende sig til: rådmanden, der ovenikøbet er valgt for et parti, der praler af at være de ældres beskytter.

NU har borgmester Jacob Bundsgaard (S) mistet tålmodigheden. Han synes, Jette Skive skulle have spurgt byrådet, før hun fik nedlagt fogedforbud og lavede politianmeldelser. Meget fornuftigt. Men det skete altså ikke, og det er i det hele taget umuligt at få øje på, at Skive – indtil lokummet brændte – har løftet en finger for at få optagelserne og deres gruopvækkende indhold ud til offentligheden. Og – ikke mindst – komme til bunds i den pilrådne og hjerteskærende kultur, den afslører. Hun er selv cementeret i systemet og på systemets side.

DANSK FOLKEPARTI har med den magtfulde post som rådmand på ældreområdet i Danmarks næststørste by en fantastisk platform til at vise, hvordan de synes, man bør svinge taktstokken på partiets kerneområde. Desto pinligere er det, at lige i Aarhus kører ældreområdet så sløjt. Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup kalder sagen om Else for ’et kolossalt svigt’. De ældre skulle have en smuk afslutning på livet, men fik et mareridt i stedet, udtalte han til Ekstra Bladet i weekenden.