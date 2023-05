Giv os bededag tilbage

VI KUNNE roligt have beholdt store bededag.

Det har vi hele tiden sagt her på bladet. Nu har vi så også bevis for det. Tirsdag åbnede finansminister Nicolai Wammen en skuffe og opdagede 16 milliarder kroner i den.

Eller også har regeringen bare løjet for os. Vi ved det ikke. Det er desuden vanskeligt at sige, hvad der er værst - at Mette Frederiksen, Lars Løkke og Jakob Ellemann har holdt os for nar, eller at der sidder en samling amatører i landets finansministerium.

Andre forklaringer findes der vel ikke på, at det såkaldte finanspolitiske råderum frem mod 2030 pludselig er vokset fra 48 til 64 milliarder kroner.

DER VAR SÅLEDES ikke brug for at droppe helligdagen for at øge arbejdsudbuddet og finde penge til Forsvaret. Udbuddet har øget sig selv. Pengene var der allerede. Og den ’krise’, Mette Frederiksen og regeringen har slået sig op på at ville bekæmpe, står tilbage som et falskneri.

Vi taler om et bedrag af en historie, hvor udenrigsminister og leder af Moderaterne Lars Løkke f.eks. var skamløs nok til på et tidspunkt i store bededags-debatten at hævde, at danskerne manglede krisebevidsthed. Til danskernes ros skal til gengæld siges, at langt størstedelen tydeligvis ikke vil belæres om nøjsomhed af en mand med rod i barregnskabet og den opfattelse, at andre skulle betale hans underbukser.

SJÆLDENT ER en regering faldet så drastisk i popularitet på så kort tid som Danmarks SVM-regering, siden den slettede helligdagen.

Undervejs i bededags-belæringerne har diverse økonomiske eksperter endda fremført, at den beregnede gevinst af afskaffelsen på godt tre milliarder kroner om året ikke bliver varig. Til gengæld har vi en dansk økonomi i topform.

Milliarderne vælter ind. Men ingen danskere gider være til grin for egne penge. Og de pludseligt opståede 16 milliarder ekstra i råderum for regeringen frem til år 2030 er skat og afgifter betalt af os alle. Det er dermed næsten en hån mod en flittig og samvittighedsfuldt arbejdende befolkning at afkræve den 3,2 milliarder kroner mere årligt oven i den bugnende bunke, regeringen allerede troner på.

ENHVER FORSTANDIG dansker sander forhåbentlig nu, at den nye flertalsregering ikke bør gives flere penge, før den holder op med at misbruge eller subsidiært skjule de mange milliarder, vi allerede stiller til rådighed.

Må vi bede om bededag tilbage?