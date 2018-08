Glade Karsten

HVIS MAN skal tro skatteminister Karsten Lauritzen (V), går det den rigtige vej med genopbygningen af det torpederede skattesystem.

Som han siger til Politiken: ’Heldigvis bevæger tingene sig i den rigtige retning, selv om der stadig er langt til målet, og det gør mig glad’.

MEN TRO ikke på skatteministeren. Skandalerne er fortsat, siden Karsten Lauritzen overtog ansvaret for SKAT for tre år siden.

I går kunne Politiken referere en rapport fra en arbejdsgruppe, der har undersøgt SKAT’s isenkram: 70 af de mest centrale opkrævnings-systemer er forældede. Det vil tage 15 år at udskifte dem og koste ca. ti mia. kr.

OGSÅ STATENS budgetbisser i Rigsrevisionen er ifølge Berlingske alt andet end glade. Der er så mange problemer med et nyt system til inddrivelse af borgernes skattegæld, at Rigsrevisionen frygter et yderligere tab på et stort, tocifret milliardbeløb.

OG DEN nyetablerede Vurderingsstyrelse, der åbnede 1. juli med det udtrykkelige mål at sikre korrekte vurderinger, har allerede kvajet sig big time.

DET KRÆVER en meget stor lommeregner at opgøre, hvor mange milliarder det totalt nedkørte skattesystem har på samvittigheden.

I regnestykket indgår bl.a. svindel med udbytteskat, uigennemskuelige moms-afregninger, vilkårlige ejendomsvurderinger, manglende efterforskning af skattesnyd, ubrugelige it-systemer, horribelt inkompetente chefer osv.

DANSKERNES skattegæld slår rekord med 108 mia. kr. Skat vurderer allerede nu, at 75 af de 108 milliarder aldrig vil kunne inddrives – svarende til prisen på flere end ti supersygehuse.

DAVÆRENDE statsminister Anders Fogh-Rasmussen (V) sekunderet af nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og nuværende finansminister Kristian Jensen indledte det katastrofale korstog mod SKAT tilbage i 00'erne.

Men senere skatteministre i Helle Thornings regeringstid gjorde intet trods advarsler.

DERFOR ER der ikke flertal i Folketinget for formelt at få udpeget de politisk ansvarlige for den uhyrlige skalten og valten med ikke kun skatteindtægterne, men selve skattesystemet, der er krumtappen i vores velfærdssystem.

DET VIL tage mange, mange år, før danskernes tillid til SKAT kan genvindes. Og i den forbindelse er det ligegyldigt, at skatteminister Karsten Lauritzen siger, at han er glad.