Glædelig jul - Til alle

Det er 1. søndag i advent. Julen er over os.

Godt nok lægger coronaen fortsat en dyne over det meste, men end ikke den mest genstridige virus (eller hysteriet omkring den) kan trods alt spolere hyggen, glæden og festen, som de kommende uger byder på. Vi skal nu til at nyde de gode stunder sammen med vores børn, familie og venner.

Med en kliche: Julen er lyset i mørket.

For de fleste, i al fald.

Men for en gruppe af danskere er julen svær. Og paradokset er, at det måske netop er dem, der har allermest brug for den.

De har bare ikke råd.

På et mere teoretisk plan kan man altid diskutere, hvad fattigdom er. Og i Danmark er næppe nogen tvunget til at gå sultne i seng. Men fattigdom fås i mange udgaver – eksempelvis at man ikke kan give sine børn den jul, som deres kammerater henne i skolen får som det mest selvfølgelige.

For os der har vores på det tørre, kan det være vanskeligt at sætte sig ind i, at der bare ikke er til marcipanen. Men faktum er, at der findes danskere, for hvem det er en uoverstigelig udfordring at få råd til en beskeden julegave til ungerne, til grantræet, til konfekten eller til andestegen.

Især er mange enlige forsørgere spændt hårdt op her op til jul. Med på den ene side store forventninger fra børnene og på den anden side et budget, der ikke lægger op til svinkeærinder af nogen slags. Det er de forældre, der er nødt til at skuffe børnene her op til jul. Det er hjerteskærende.

Og det er i al sin enkelhed årsagen til, at Ekstra Bladet i lighed med tidligere år samler ind, således at også de fattigste får en mulighed for at holde en god jul. Vi gør det i samarbejde med Dansk Folkehjælp.

Ansøgningerne vælter ind. I skrivende stund har 16.000 bedt om en håndsrækning. Det tager vi som udtryk for, at behovet er større end nogensinde.

Sidste år indsamlede vi knap 19 millioner kroner. Det betød, at 14.000 udfordrede familier hver fik julegaver og mad for 1.500 kroner. Alle familier var godkendt af deres kommuner som ægte trængende.

I år har vi besluttet at hæve beløbet, så hver familie får 1.800 kroner. Det har vi gjort for at sikre, at håndsrækningen skal kunne mærkes, men det er indlysende, at vi derfor har brug for endnu flere donationer, hvis vi ikke skal komme til at skuffe mange.

Derfor: Bak nu op, når vores indsamling i de kommende uger går ind i sin slutspurt. Formålet er godt. Og behovet har formentlig aldrig været større.

I lidt for god tid, måske. Men ikke desto mindre velment:

Glædelig jul. Og lad det nu gælde alle.