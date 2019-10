Glider i olien

HØJREFLØJEN og Socialdemokratiet har ved højstemte lejligheder et påtrængende behov for at påpege, at vi alle har et personligt ansvar. Og at vi skal efterleve dette ansvar. Ord gør det ikke alene.

DET LYDER fornuftigt nok. Så meget desto mere forekommer belæringen hul, når de samme partier gang på gang løber fra det højt besungne ansvar.

TAG NU klimadebatten. Alle partier i Folketinget – bortset fra Nye Borgerlige – erklærer sig enige i, at den grønne politik skal øverst på dagsordenen. Mængden af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 2030. Det kan kun gå for langsomt.

MEN NÅR det kommer til at omsætte forslag til handling, forsvinder blå blok og sossernes snak om ansvar op i de stadig tyndere luftlag: Jo-jo, der er brug for handling, men det må ikke koste noget. Vi vil ikke lide afsavn.

DENNE skalten og valten med ansvaret blev i går udstillet i Folketingets klimaudvalg, hvor politikerne diskuterede, om der i Nordsøen skal gives nye tilladelser til at lede efter og udvinde klimabelastende olie og gas frem til 2055.

DE SELVERKLÆREDE ansvarlige partier i blå blok kan ikke få armene ned. Jo mere olie og gas, der kan pumpes op, jo bedre. For der er penge i skidtet, og Danmark kan ikke alene redde verden.

SOM KLIMAFUSKEREN fra Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, filosofisk bemærker over for nyhedssiden Altinget: ’Det hjælper jo ikke noget, at vi i Danmark og Nordeuropa bliver grønne, hvis resten af verden ikke gør det.’ Tja, med den indstilling er det helt sikkert, at klimaet går en endnu sortere fremtid i møde.

REGERINGENS støttepartier er mere realistiske og peger på, at ny olie- og gasudvinding giver røde tal i klimaregnskabet. Samme konklusion er flere og flere lande kommet til. Enhedslistens Mai Villadsen tilføjer: ’Det vil være at tage røven på alle de danskere, som forventer en grøn omstilling.’

MEN HVAD vil regeringen? I torsdagens samråd afviste klimaminister Dan Jørgensen at svare konkret: Regeringens holdning afhænger af ’en masse komplicerede beregninger’. Det handler om at ’analysere sagerne til bunds’ og bla bla bla.

OVERSAT TIL dansk betyder det med stor sandsynlighed et ja til nye boringer. Med andre ord, at den ’grønne’ regerings ansvarlighed kommer til at glide i olien de næste godt 30 år.