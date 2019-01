Godt nytår

Hvis ellers ikke tømmermændene lammer for meget, så lad os kikke tilbage på året, som vi skød ud ved midnat.

2018 blev året, hvor ubådsfantasten Peter Madsen blev dømt for den frygtelige forbrydelse mod Kim Wall. Det var også året, hvor en af vores store helte døde: Kim Larsen. ’Hvad gør vi nu ...’.

Nicklas Bendtner pandede en taxachauffør ned og endte med fodlænke. Vi sendte ’røven af anden division’ til fodboldlandskamp i Slovakiet, fordi skabhalsene i Spillerforeningen og DBU ikke kunne blive enige.

I 2018 forstod vi, at Lars Løkke Rasmussen lider af personlighedsspaltning: ’Privat-Lars’ og ’Arbejds-Lars’. Den grinte vi meget ad.

Svindlerne havde ikke et godt år. Internationale banker blev afsløret i at have snydt skattemyndighederne for mere end 400 milliarder kroner, og korthuset ramlede heldigvis også for Danske Bank. Hvidvask for op mod 1500 milliarder i Danske Banks estiske filial kostede topcheferne posterne. Afskeden foregik i slowmotion, da de åbenbart var for svagt fattende til at forstå, at de på alle måder burde være stoppet for år tilbage.

Men den svindler, vi skrev allermest om her på Ekstra Bladet, var Britta Nielsen. Kvinden fra Hvidovre, der gav sig selv 111 millioner kroner, som var tiltænkt socialt udsatte.

Og så var der Michael Valentin og bestyrelsesformanden, Allan Luplau, fra Akademikernes A-kasse. For dem er pamperfesten også forbi efter Ekstra Bladets afdækning af deres vinforbrug for medlemmernes penge.

Som altid kan du regne med, at vi er først med nyhederne, og at vi holder skarpt øje med magthaverne. I år skal vi til valg. Og de vil forsøge at fylde os med tomme løfter og halve og hele løgne, som da Lars Løkke Rasmussen forud for sidste valg proklamerede, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Det ville han som bekendt. Nu har Mette Frederiksen sagt det samme, selvom alle ved, at de begge vil sælge deres højre arm til Dansk Folkeparti for at blive statsminister.

Jeg vil derfor gerne give dig et løfte: På Ekstra Bladet vil vi sørge for, at det ikke er politikernes dagsorden, men din, vi vil dække i valgkampen. Og hvis Henrik Sass Larsen forsætter sin medie- boykot, så afbryder vi ham til vælgermøderne og kræver svar på dine vegne.

På ekstrabladet.dk nåede vi mere end fire milliarder klik i 2018. Ny dansk rekord for et nyhedssite. Tak, fordi du klikkede forbi. Jeg lover dig, at vi allerede nu arbejder på at give dig endnu bedre og stærkere indhold her i det nye år. Vi har en ny søndagsavis klar til dig 10. februar, og vi har allerede introduceret Ekstra Bladet Special som et varemærke for vores allerbedste journalistik.

Så hvis du ikke vil gå glip af noget, må du enten købe avisen eller vores +abonnement. Begge steder finder du journalistik, som simpelthen er for godt til at være gratis.

Rigtig godt nytår.

