Godt nytår!

På Ekstra Bladet er vi her ikke for vores egen skyld, men for din. Derfor er vi også glade for, at du brugte os rigtigt meget her i 2019.

I år fik vi blandt andet en ny statsminister, Mette Frederiksen, men vi fik ikke en ny måde at lave politik på. Tværtimod. Mette Frederiksen og hendes socialdemokratiske kammerater har således sat ny rekord i rådgivere og spindoktorer og toppede lige det hele med en vicestatsminister, Martin Rossen, uden for enhver form for parlamentarisk kontrol. Og som altid, når politikerne giver sig selv gaver, er det dig, der betaler gildet over skatten.

Aldrig har der været mere brug for en kritisk presse. Som en god ven engang sagde til mig: Hvis Ekstra Bladet ikke fandtes, ville jeg opfinde det.

Og jeg kan garantere dig for, at vi tør, hvor andre tier. Vi vil ikke finde os i halve svar og hele løgne, sendt pr. mail fra en spindoktor. Ministrene må stå til ansvar for den politik, de fører. Det er jo for pokker dit liv, de forandrer.

En af de ting, vi stadig savner svar på, er, hvornår nedslidte kan trække sig tilbage. Det var ellers et af socialdemokraternes helt store slagnumre i valgkampen, men her ved årets udgang er vi stadig ikke blevet klogere.

Men nu er det jo ikke kun politikerne, der skal føle Ekstra Bladets ånde i nakken. Derfor etablerede vi Danmarks største gravegruppe med 18 journalister. Det har allerede betydet, at erhvervslivets platugler, som for eksempel gummistøvlefantasten Ilse Jacobsen, Hesalight og andre ikke mere kan leve i det skjulte.

Skeletterne vælter også fortsat ud af Meld & Feld skabet. Her fire år efter vores første afsløringer kunne vi i november fortælle, hvordan Dansk Folkepartis administrationschef udgav sig for at være hoteldirektør, for at partiet kunne få EU-støtte.

Og det halve af Danske Banks direktion er åbenbart ’forskere’, hvilket som det meste andet i den skandaleombruste bank intet har med virkeligheden at gøre, men bare er en smart fidus. På forskerordningen slipper Danske Banks nye topchef Chris Vogelzang med små 33 procent i skat, hvilket giver ham cirka tre millioner kroner mere i lommen om året.

Penge, som jeg tror, de fleste af os fandt ville være bedre anvendt til at ansætte nogle flere lærere, pædagoger og sygeplejersker.

Vi tog dig også med ind i frimurernes absurde verden af oldgamle forstokkede ritualer. Det er nemlig sådan med os her på Ekstra Bladet, at hver gang vi møder nogen, der vil skjule tingene, så bringer vi dem frem i lyset.

Vi satte sidst på året fokus på Jobcentrene. Sammen med brobyggeren Özlem Cekic fulgte jeg to nye danskeres forsøg på at komme ind på jobmarkedet. Det kom der to tv-dokumentarer ud af, som du kan se på eb.dk/nydanmark.

Jobcentrene viste sig at være det rene ’Job-gakgak’. Vi spilder liv og bruger 13 milliarder kroner om året, uden at nogen ved om det hjælper. Og det er både ’nye’ og gamle danskere, som skøjter rundt i et håbløst system.

Britta Nielsen røg i fængsel, og platuglerne i familien Levakovic med sigøjner gangsteren Gimi Bossi i spidsen forsøgte at flyve under radaren, men endte på trods af navneskift til Winther, Christiansen og Hansen igen på forsiden.

På Ekstra Bladet tror vi stadig på papiravisen, faktisk er vi lidt triste over, at vores 100 år gamle fejde med BT er slut. Fra nytår udkommer kun vi hver dag.

Det sker så til gengæld med en endnu større avis sprængfyldt med alt det, du allerbedst kan lide. Og som noget nyt har vi også en lillebror til dig: TV Ekstra, en ugeavis, der har flere TV-programmer end nogen andre, og hvor du oven i købet også får syv sider krydsord, en side til hver dag, så der er noget at glæde sig til hver eneste dag.

Tak, fordi du læste med, og rigtig godt nytår.

