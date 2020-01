GODT NYTÅR.

DER ER næppe tvivl om, at det er en skuffet statsminister Mette Frederiksen, der tager hul på det nye år. Trods en rekordstor valgdeltagelse blev hun ikke valgt som Årets Nytårstorsk 2019.

DET ER noget, der svider. Især når hun tænker på, hvor ofte hendes socialdemokratiske forgængere i embedet er løbet med den store, flotte fisk. Poul Nyrup Rasmussen nappede titlen tre gange, mens Helle Thorning-Schmidt brillerede ved at tage den to år i træk.

VI ER dog sikre på, at Mette Frederiksen har det i sig. Hun har trods alt kun haft et halvt år til sin titeljagt, og der har været lovende takter undervejs. Når det ikke har været muligt for hende at udfolde sit fulde repertoire, skyldes det selvfølgelig, at hun ikke har haft en opposition til at udfordre sig.

EN MAND som Venstres nye leder, Jakob Ellemann-Jensen, formåede ikke engang at blive nomineret til torsken, hvilket må have gjort ondt på hans far, som med fem torsketitler er i en klasse for sig selv.

MÅSKE FÅR Danmark en opposition i 2020. Men sker det ikke må Mette Frederiksen selv finjustere sit arbejde. Det vil blandt andet betyde, at vores lille land for alvor vil udfordre Kina, når det handler om at overvåge egne borgere.

METTE FREDERIKSEN er ualmindeligt interesseret i at vide, hvad vi foretager os. I forvejen følger 1,5 millioner kameraer vores færden døgnet rundt. Men i følge statsministeren er det ikke nok. Der skal meget mere overvågning til.

DET GÆLDER dog ikke begge veje. Socialdemokratiet er et af partierne bag ’mørklægningsloven’, som har gjort det uhyre vanskeligt for pressen at kontrollere magthaverne. Den lov vil Mette Frederiksen ikke ændre på. Snarere tværtimod.

OG HUN gav den en et ekstra nøk, da hun efter sin tiltræden oprettede et politisk sekretariat i Statsministeriet. Her regerer nu hendes højre hånd, Martin Rossen. Han fungerer som en art vicestatsminister, selv om han ikke er valgt af andre end Mette Frederiksen.

HVORDAN DENNE junta-lignende konstellation fungerer, fik vi et eksempel på ved årets udgang. Alle talte om klimaet og regeringen barslede med en klimalov. Men så slog mørkets fyrster til. Alle centrale dokumenter om økonomien bag loven bliver holdt hemmelige.

FORTSÆTTER Mette Frederiksen ad det spor i 2020, og det gør hun utvivlsomt, vil hun bringe sig i en fordelagtig position, når den næste nytårstorsk skal uddeles.

EKSTRA BLADET vil på trods af alle forhindringer følge hendes bestræbelser på nærmeste hold. Det er ikke en trussel. Det er et løfte til vores læsere.

GODT NYTÅR.