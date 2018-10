’Gokkesok’

KØBENHAVNS KULTURBORGMESTER, Niko Grünfeld, lyver – eller har pustet sig uretmæssigt op, om man vil.

Grünfeld har på sit cv hævdet, at han har en ’master i positiv psykologi’ fra Aarhus Universitet. Det har han ikke.

DET VIRKELIGT overraskende er imidlertid, at det faktisk ikke er overraskende. Alternativets mand i hovedstaden er rundet af en kultur, der ofte foretrækker at forholde sig følelsesmæssigt til verden snarere end faktuelt. Så hvis borgmesteren synes, at han næsten er psykolog, så rækker det formentlig, hvor han kommer fra.

Således lever Alternativet hele tiden op til sit navn. De godtager ikke andre menneskers rationaler.

Tag blot, da Grünfeld sidste år skulle vælge borgmesterpost.

MANDEN GIK til alles forbløffelse direkte forbi beskæftigelses- og integrationsborgmester-posten. Han var hverken kontanthjælpmodtagerens eller indvandrerens første, bedste og nærmeste ven, der vil sikre folk med udsigt til evighedslignende ophold i beskæftigelsesforvaltningens hamsterhjul en vej ud og bort fra lange, tågede eftermiddage afsondret fra det arbejdende fællesskabs liv og vigør.

Grünfeld følte mere for terapihaver. Og gadeteater.

Han proklamerede: ’Jeg vil gøre den post (kulturborgmesterposten, red.) til vores helt egen og virkelig vise, hvor stor en forandring vi netop igennem kunsten og kulturen kan skabe’.

DET HAR HAN foreløbig vist ved at bruge 130.000 kroner på at indrette sit borgmesterkontor med den begrundelse, at han ikke kan arbejde ved et glasbord.

Det er ganske vist ikke helt i overensstemmelse med moderpartiets bekymringstaler mod forbrugerisme, at Niko ikke gik på rådhusets magasiner, der bugner af genanvendelige møbler. Men borgmesteren følte tydeligvis ikke herfor.

BERLINGSKE var torsdag på kontorvisit (billederne kan desværre ikke vises her pga. ophavsret). Kulturredaktøren for nationens konservative dagblad, Anne Sophia Hermansen, var så oprevet over resultatet, at hun konkluderede følgende i en kommentar:

’Undskyld mig, men er det et børneværelse eller et borgmesterkontor? Og er det virkelig en professionel indretningsarkitekt, der har hængt en overdimensioneret gokkesok op (en lang pølselignende pudetingest fastgjort i loftet, red.) ved siden af to Corona-stole?’

IGEN BØR MAN vel huske på, at Niko Grünfeld på mange måder blot lever op til sin varedeklaration. Uddannet som han er på sin læremester, Uffe Elbæks, kaospilotuddannelse. Vi taler om en uddannelse, der forsøgte at overbevise stagnerede offentlige institutioner samt private virksomheder i krise om, at en gøgler i tillidsøvelser eller ekspert i puderumsleg var fremtidens innovator.

Visioner og vidtløftigheder skal der til.

MEN I SIN IVER efter at lindre og hele hovedstadens sår med kunst og kultur når Niko Grünfeld nok ikke længere end til at hænge en ’gokkesok’ op på borgmesterkontoret. Og det burde naturligvis alt sammen ende som en fæl skuffelse for Alternativets vælgere.

Men man aner, at det ikke bliver tilfældet. Hvilket må betragtes som det egentlig overraskende. I Alternativet og Niko Grünfelds verden er det altid os andre, der er forkert indrettet.