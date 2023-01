Grådige banker

SELVOM FAMILIEN Danmark vånder sig under økonomiske byrder i form af tårnhøje energipriser og buldrende inflation, vejrer bankerne morgenluft.

De tjener kassen, hvilket bl.a. skyldes, at rentemarginalen i øjeblikket er høj. Omsat til forståeligt dansk betyder det, at pengeinstitutterne tager en markant højere rente for at låne penge ud, end de betaler for selv at låne de samme penge.

FORELØBIGE TAL for i år viser bugnende overskud i mange banker, og så skulle man tro, at det vil komme kunderne til gode - f.eks. ved at forhøje indlånsrenten eller sænke bidragssatser og gebyrer.

Men sådan spiller man ikke i den finansielle sektor. I stedet forbereder man sig på, når året er omme, at forgylde aktionærerne.

Annonce:

VI HUSKER ALLE tiden, da stort set alle banker opererede med negative renter. En helt uhørt situation, hvor vi skulle betale for at have penge stående på kontoen.

Den metode gav pengeinstitutterne en ny milliardindtjening, hvilket fik daværende erhvervsminister Simon Kollerup til at miste tålmodigheden og skælde ud:

- Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter man med at pålægge negative renter på flere og flere danskere, sagde han.

MINISTERENS bandbulle affødte en principiel diskussion: Skal politikerne blande sig i, hvor mange penge bestemte brancher tjener, og hvad de tager for deres produkter?

Bankernes interesseorganisation Finans Danmark mente selvfølgelig nej. Her klynkede man over fordums dårlige tider og henviste bl.a. til coronakrisen. Nye overskud skulle bruges til at polstre sig økonomisk, så politikerne havde bare at holde deres klamme fingre for sig selv.

Annonce:

SAMME BESKED fik den daværende regering, da den forsigtigt lagde op til at begrænse bankdirektørers uanstændigt høje lønninger og bonusprogrammer.

Sjovt nok appellerer Finans Danmark kun til politisk indgreb, når det går sektoren dårligt. F.eks. under finanskrisen, hvor man efterlyste den ene hjælpepakke efter den anden.

I DAG ER RØDE Mette Frederiksen blevet blå, så vi føler os desværre overbevist om, at hun inspireret af Jakob Ellemann og Lars Løkke er meget lydhør over for bankernes klynk.

Som kunde har du kun ét våben: Vær kritisk. En banks priser er ikke givet på forhånd. Dem kan man forhandle om. Er du ikke tilfreds, så skift bank. Det er lettere, end du tror.