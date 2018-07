Grænsekontrol

DEN TYSKE KANSLER Merkel sagde som bekendt: ’Wir schaffen das.’

Indtil hun indså, at det var en del tyskere ikke enige i. Heriblandt hendes egen indenrigsminister. Horst Seehofer syntes således ikke, Tyskland kunne klare flere flygtninge og migranter.

Kansleren måtte finde et kompromis. Nu er vi så nået til næste kapitel i Merkels retræte.

ONSDAG spankulerede delstaten Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, rundt på den tysk-østrigske grænse med stort presseopbud, da kontrol blev indført for første gang i 20 år. Söder går efter absolut flertal i delstaten ved valget i efteråret.

Nej, Tyskland og EU ’klarer det’ ikke, har det vist sig.

POLEN, UNGARN, Tjekkiet og Slovakiet sagde tidligt fra. De nægtede at være med i Merkels ’Vi klarer den’-tilgang.

Protestpartier har siden taget dagsordenen. Eksempelvis er regeringspartiet Lega, ifølge målinger, blevet Italiens største parti på at lukke landets havne for ngo-skibe, der bringer flygtninge og migranter i land. Og Sverigedemokraterna står til at blive Sveriges største parti på at ville lukke fuldstændigt af for migranter.

DA ITALIEN mandag lod endnu et migrant- og flygtningeskib lande 450 mennesker og bad resten af EU-landene om at aftage dem, viste det sig at være vanskeligt. Den ligesom i Italien nye, migrantafvisende regering i Østrig nægtede eksempelvis at tage en eneste. Danmark har heller ingen taget. Og 180 befinder sig stadig i Italien.

Migrant- og flygtningekrisen er ubetinget EU’s største politiske problem. Og når delstatens Bayerns ministerpræsident går glad og demonstrativt rundt på grænsen mellem Østrig og Bayern med diverse medier i hælene, er perspektivet ret klart:

VAR BAYERN et selvstændigt land, ville det hverken være enig med kansleren i Berlin eller med EU i hovedspørgsmålet. Og det eksemplificerer, hvor alvorlige enkelte stater og delstaters anti-migrant- og anti-globale-holdninger er for EU.

Visse steder dannes der for tiden solidt grundlag for løsrivelsesbevægelser fra den store Union. Det er oven på brexit den store historie om EU i disse år. Og den er hverken spekulation eller teori.

EN HEL DEL ferierende danskere sidder lige nu i bilkøer ved diverse grænser i EU. Det kan de takke EU, en dysfunktionel Schengen-aftale og politikere som Angela Merkel, der alt for længe var tonedøve, for.