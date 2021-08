Grænsen for Paludan

Danmark er et rummeligt og demokratisk land, hvilket Rasmus Paludan har udnyttet optimalt de seneste år. Men der er grænser.

Når Paludan som partileder for Stram Kurs årligt modtager to millioner kroner for 1,8 procent stemmer ved folketingsvalget i 2019, er det et politisk vederlag. Det er møntet på et partis politiske arbejde. Anvendes midlerne til en digital platform, hvor partilederen taler om sex med mindreårige drenge, er grænsen overskredet.

Ekstra Bladet har nu afsløret, hvad der foregår på chatserveren Discord, hvor Paludan samler unge, som i flere tilfælde selv oplyser, at de er under den seksuelle lavalder. Det foregår under den politiske samlebetegnelse Dansk Ungdom.

Red Barnet har indgivet politianmeldelse. Og ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller er der tale om en lovovertrædelse, hvis drengene i Rasmus Paludans ’politiske chatforum’ er mindreårige.

– Det er strafbart efter paragraf 232 i straffeloven – blufærdighedskrænkelse, siger professoren.

Mange har i lang tid været forargede over de betydelige udgifter til ’at beskytte Rasmus Paludan’ og hans mediestunts med bl.a. koran-afbrændinger. Men det har aldrig været Paludan, der var den egentlige udgift. Det har derimod været beskyttelsen af ytrings- og forsamlingsfriheden. Pointen er snarere, hvad vi har fået for pengene.

For det første har vi fået godtgjort, at ytrings- og forsamlingsfrihed virker. Paludan blev sikret frit lejde til at fremføre sin antidemokratiske sag, og danskerne fik dermed ret til selv at sige nej. Hvilket skete med 98,2 procents flertal ved et folketingsvalg, og glæden herved er vanskelig at gøre op i penge.

For det andet ved vi så også nu, hvor stor en procentdel af den danske befolkning der gerne tilsidesætter grundloven og basale frihedsrettigheder og går ind for etnisk udrensning.

For det tredje kan Paludan kalde politi og medier og alle andre de værste gloser, hvilket han også har gjort. Men han har aldrig kunnet påberåbe sig et martyrium. Han er aldrig blevet undertrykt. Samfundet, staten, eliten eller ’løgnepressen’ – som han har for vane at sige – har aldrig givet ham mundkurv på.

Paludan er set, hørt, refereret redeligt og har nydt demokratiets frihedsrettigheder som enhver anden. Hans ytringer – hvor idiotiske et flertal end synes, de er – er blevet værnet. For sådan gør et ægte demokrati. Så længe loven i øvrigt overholdes.

Han nægter at have overtrådt loven. Det har han meddelt på Facebook. På Ekstra bladet gør vi os ikke kloge herpå. Sagen, som vi har fremlagt, må gå sin gang.

’Der er generelt en fri tone på Dansk Ungdoms server, og det går begge veje,’ skriver Paludan. Forhåbentlig ikke længere, vil vi gerne tilføje.