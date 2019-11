Frimurerne siger selv, at de bare er som en ’frimærkeklub’.

Men Ekstra Bladets kulegravning af tusindvis af dokumenter og interviews med både nuværende og tidligere logebrødre fortæller en ganske anden historie.

Logen, der allerede i sit optagelsesritual kalder sig en religion, er nemlig gennemsyret af en udspekuleret drejebog, der hele tiden lover medlemmerne noget nyt, som er så hemmeligt og farligt at fortælle til andre, at de kalder alle os andre for de ’uindviede’ og ’fremmede’. Samtidig fastholdes medlemmerne i et benhårdt hierarki. Man løfter ikke blikket, tænder ikke et lys eller siger noget, uden at det allerede står nedskrevet.

Frimurerne er et lukket samfund i samfundet, hvor man over kister, kranier og skeletter forsøger at skabe sin egen himmel på jorden. Det fremstilles som et Indiana Jones-mysterium, men er reelt et rollespil med okkulte tendenser grænsende til hjernevask.

Hidtil har det været sådan, at hver gang medier og andre tillod sig at skrabe i overfladen på den ældgamle loge, er de blevet mødt med fogedforbud, slet skjulte trusler og retssager. Det rager ingen, hvad næsten 9000 mænd fra magtens Danmark laver bag tykke mure, mener de.

De hemmeligste rum

Men det rager i den grad offentligheden. Det er nemlig ikke kun bag de tykke mure, logebrødrene hænger sammen. De har hemmelige håndtegn til at genkende hinanden i den virkelige verden. Vores verden. Og eftersom de sidder i høje embeder inden for retsvæsenet, politiet og i det politiske liv, så er det vigtigt for offentligheden at få afdækket, hvem de er, og hvordan de agerer.

Derfor fortsætter vi i dag og de kommende dage afsløringerne ved at bryde det største tabu, som det i årtier er lykkedes frimurerne at holde i live: deres hemmelige ritualer.

Den viden er vigtig, hvis man vil forstå, hvor forpligtede frimurerne er af hinanden. Det er eksempelvis lykkedes frimurerne at få statens kongelige bibliotek til at accepteret en særordning, hvor frimurerne selv bestemmer, hvordan logens medlemslister kan blive kigget i og delt med offentligheden.

I 2019 hører hemmelige magtstrukturer fortiden til. De danske frimurere kunne passende tage ved lære af deres egen filosofi om de mørke kræfter og kaste sandhedens lys på sig selv.

Indtil det sker, lover vi at hjælpe dem med arbejdet.

