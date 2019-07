Gratis parterapi

PARTERAPI er åbenbart blevet en kommunal opgave.

FIRE UD af ti kommuner tilbyder kriseramte par gratis terapi hos en psykolog eller en terapeut. Det kunne Politiken fortælle i går efter at have kontaktet landets 98 kommuner. 'Kommunerne tager medansvar for parforhold og familieliv', som en afdelingsleder på Center for Familieudvikling jublede.

MEN STOP LIGE ... Er det en kommunal opgave at 'tage medansvar' for noget så privat som et parforhold?

Selvfølgelig ikke! Det er bare endnu et eksempel på den galopperende omsorgsforvirring i kommunerne, der florerer overalt. Imens kerneopgaver skriger på penge og personale.

MED UDSIGTEN til masser af kommunale kroner skulle man tro, at danske psykologer klappede i hænderne over resultatet af Politikens rundspørge. Det ligner fast arbejde mange år frem.

MEN nej. Borgere med angst, depression og andre psykologiske lidelser står langt højere på listen over essentiel velfærd, lyder det nøgternt fra psykologernes formand, Eva Secher Mathiasen.

TIL gengæld giver skatteyderbetalt parterapi kommunerne en velkommen chance for at skrue ekstra op for omsorgscharmen over for almindelige skatteborgere, har man indtryk af.

I FORVEJEN ser vi groteske eksempler på, at kommunalt ansatte møver langt ind over privatlivets grænse.

BLOGGEREN Josefine Valentin i Nørre Sundby blev f.eks. ifølge dr.dk ringet op af en kommunal socialrådgiver, ligesom en række andre bloggere har oplevet det. Valentin havde, mens hun var gravid, lagt et uskyldigt foto af sig selv op fra en event, hvor hun stod med en drink. Som hun i øvrigt ikke havde drukket. Først troede Valentin opringningen var en spøg. Men den vildfarelse kom hun hurtigt ud af, da socialrådgiveren i en skarp tone spurgte: ’Er du beruset, Josefine?’

ANDRE kommuner nærmest vælter ind i folks stuer for at tilbyde kurser og 'rygestopmedicin'. Medicinen er typisk nikotintyggegummi, så den lukrative industri må takke den kommunale hjælpsomhed i deres daglige aftenbøn.

STORRYGERE kan vel betale deres tyggegummi selv, mener kritikere. Men får hver gang svaret, at bare én omvendt storryger sparer samfundet for penge senere hen.

DET skurrer bare alt sammen gevaldigt mod grundvilkåret her i landet: At man er ansvarlig for sig selv. Hvad langt de fleste også er – de sørger for at holde sig raske, blive skilt og tage sig af deres børn helt uden den emsige omklamring betalt af andre mennesker.

HVAD BLIVER den næste kommunale offensiv? Hjælp til sunde indkøb i Netto? Psykologhjælp til en irriterende køter?