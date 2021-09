ERHVERVSMINISTER SIMON Kollerup vil ikke afkøle boligmarkedet. Heller ikke selvom nationalbankdirektør Lars Rohde, leder af Det Systemiske Risikoråd, anbefaler det.

’JEG VED ikke, hvad det er, regeringen ikke forstår. Det er godt, at vi får sikret, at alle boligejere får gælden ned til et noget mere håndterbart niveau,’ som Rohde siger i Berlingske.

ERHVERVSMINISTEREN HAR netop hævdet, at markedet er ved at stabilisere sig af sig selv. Mandag dukkede nye tal fra Nationalbanken imidlertid op. De udskældte – boligboble-opbyggende – afdragsfrie lån fortsætter med at vinde markedsandele.

DET SYSTEMISKE Risikoråd har efterspurgt et indgreb mod afdragsfrie lån, fordi boligejerne bliver stærkt udsatte for rentestigninger og prisfald, når de ikke afdrager gæld.

NATIONALBANKDIREKTØREN HAR naturligvis ret. Det eneste, han ikke forstår og har med i sin beregning, er således, at regeringen ikke ser et boligmarked. Den ser kun et vælgerhav.

SÅDAN VAR det også med VK-regeringen i 2007 før finanskrisen. Intet er tilsyneladende lært siden dengang. Der er ingen grund til at reducere værdien af rentefradraget eller begrænse mulighederne for afdragsfrie lån – særligt for de allermest forgældede danskere. Det er fortsat omkvædet.

MEN DE fleste af os står os bedst ved at betale af på, hvad vi låner. Det har altid været et sundt økonomisk princip for såvel borgere som samfund.

DEN SIDSTE, der hævdede, at ’økonomibøgerne bør skrives om’, var en optimistisk Anders Fogh Rasmussen kort efter indførelsen af afdragsfrie lån og kort før finanskrisen satte ind.

PÅ EKSTRA Bladet er vi ikke nationaløkonomer, men vi giver nationalbankdirektør Lars Rohde fuldstændig ret. Vi husker finanskrisen. Og her snart femten år senere burde alle have lært det: Lev ikke over evne. Det står på side 1 i alle de økonomibøger, der alligevel ikke skulle skrives om.

DEN SOCIALDEMOKRATISKE regering nægter imidlertid at røre ved det glohede boligmarked af frygt for at brænde sig. Er der en befolkningsgruppe, danske politikere mere end andre frygter flammer op i utilfredshed, er det boligejerne.

ERHVERVSMINISTEREN TAGER fejl, og nationalbankdirektøren har ret. Førstnævnte tager hensyn til følelser, sidstnævnte til fakta. Det er sådan, det kan ende galt.