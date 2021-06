Grib nu ind

ALLE VED DET. Alle taler om det. Og mange er med til det:

Boligmarkedet går amok.

I GÅR kom Danmarks Nationalbank således med et nyt og forhøjet gæt. Prisen på enfamilieshuse vil i snit stige 14 procent i løbet af 2021.

Der bør gribes ind. Men uha nej, lad os ikke spekulere i boligboble, lad os se tiden an, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), der helst ikke vil genere nogen vælgere. Og da slet ikke boligejerne.

FOR ERHVERVSMINISTEREN, der kun lige havde forladt teenageårene ved finanskrisen, er nemlig ’meget bevidst om, at indgreb kan have konsekvenser for dem, der drømmer om at komme ind på boligmarkedet,’ som han siger.

Folk, der har mere indsigt og erfaring end Simon Kollerup, advarer imidlertid nu. Det kan få endnu større og mere uheldige konsekvenser at lade markedet gå grassat.

NATIONALBANKDIREKTØR Lars Rohde anbefalede i går i anledning af den nye prognose ligeledes regeringen at reducere værdien af rentefradraget såvel som at begrænse mulighederne for afdragsfrie lån – særligt for de allermest forgældede danskere.

Uden at vi på Ekstra Bladet er nationaløkonomer, giver vi Lars Rohde fuldstændig ret. Mest fordi vi husker finanskrisen. Her ti år senere burde vi alle have lært det: Lev ikke over evne.

Vi danskere bør tilsyneladende minde os selv om moralen fra sidste forbrugsfest.

DET ER MULIGT, at Danske Bank og andre finansielle fupmagere straks efter krisen drog til Estland for at feste ufortrødent og hvidvaskende videre. Men dem, der i 00’erne skiftede fra Mazda 6 til Audi A6, og hvis hykleri siden blev udtrykt ved, at de gav banken skylden, hvis det kneb med afdragene, ved godt, hvor vi er i dag.

IKKE ALLE har ret til en herskabsvilla, en Tesla, et sommerhus eller kaviar, der alt sammen lånes i mursten og skal betales tilbage.

Ansvaret er ikke kun bankens, realkreditinstituttets, erhvervsministerens, statsministerens, nationalbankdirektørens eller diverse andres. Det er alles. Og de fleste står sig bedst ved at betale af på, hvad de låner. Det er et sundt princip for såvel borger som samfund.

Alle ved det – eller alle bør indse det:

Erhvervsministeren tager fejl, og nationalbankdirektøren har ret.