Grøn øregas

Vi har forstået det: Menneskeskabte klimaforandringer er i gang med at gøre verden til et farligere sted. Og det retter sig efter alt at dømme ikke op i vores levetid. Vi ved det godt.

Vi nævner det bare indledningsvist for alle de klimaforskere, aktivister og politikere, der lever i den vildfarelse, at den brede befolkning består af osende klima-zombier, der ikke kan tales til fornuft. Og det må da også være frustrerende for dem, at de grønneste partier i Folketinget samlet set ikke er gået frem siden valget.

Men meget falder altså tilbage på dem selv.

Klimadebatten er blevet ulidelig at følge med i for almindelige mennesker.

Vi bliver talt til som idioter, der skal trues med snarlig død for at vågne op. Vi forventes at lytte andægtigt til politikernes endeløse armlægninger om at reducere CO2 med 50, 54 eller 70 procent i det ene og det andet år, selvom alle kan gennemskue, at der reelt er tale om indholdsløst overbuds-kommunikation.

Dertil kommer alle flosklerne: Vi skal være et ’foregangsland’, siger man. Det ser muligvis godt ud på taleskrivernes papir, men det har ingen konkret relevans for befolkningen. Andre vil have udråbt en ’klima-nødsituation’, hvilket i sig selv ikke reducerer udledningen af CO2 med et eneste gram. Det skaber højst nytteløs panik.

Klimadebatten er i vid udstrækning forsumpet til at handle om, hvis skyld det hele er. Og det er altid de andres skyld, må vi forstå. Uanede mængder af tid og kræfter går for eksempel med at føre en fiktiv generationskrig, selvom ingen aldersgruppe i vores lille overforbrugende land har noget at lade hinanden høre.

Men det værste er den massive udledning af grønt øregas, hvor enhver cykelsti, affaldssorterede bananskræl og selvbyggede terrasse i genbrugstræ hyldes som klimamæssige åbenbaringer.

Det udstiller, at klimadebatten i Danmark har fået en fæl bismag af, at det primært handler om at score hurtige likes i ekkokammeret. Derfor er danskerne – og klimaet – bedst tjent med politikere, der bruger mindre tid på skrækscenarier, procent-mål og plantebaserede bøffer i kantiner og mere tid på at tage store skridt og indføre en markant højere CO2-afgift.