SJÆLDENT er der grund til at at rose de radikale for noget. Men med forslaget om en grøn skattereform som redskab til at fremme den nødvendige grønne omstilling har partiet fat i noget rigtigt.

DE RADIKALES skatteforslag går ud på, at det skal være dyrere at leve sort og billigere at leve grønt, uden at den sociale ulighed øges.

KONKRET VIL partiet lægge nye skatter og afgifter på alt, der belaster udledningen af de klimafarlige drivhusgasser.

Brandbeskatningen skal ikke bare bruges til at fylde skattekassen. Ifølge de radikales forslag skal de ekstra penge – dog ikke nødvendigvis krone til krone – bruges til at lempe beskatningen på grønne løsninger.

FORSLAGET, der er inspireret af en analyse fra Klimarådet, er indlysende fornuftigt. Dels fordi det ansporer den enkelte dansker, men også erhvervslivet og samfundet til at tænke grønt. Dels fordi det på kontant, pædagogisk vis vil gøre det meget konkret, at forurening har en pris.

SOM DEN radikale leder, Morten Østergaard, siger til Politiken: ’Det skal kunne betale sig at træffe det grønne valg. Som forbruger, som virksomhed, som samfund.’

KLIMAMINISTER Dan Jørgensen (S) vil – som sædvanlig – ikke kommentere konkrete forslag, men bedyrer skam, at han ’vil studere udspillet nærmere’.

Jamen tak for det.

DE ANDRE forståelsespartier har næppe de store indvendinger. De har for længst knæsat princippet om, at forureneren skal betale. Spørgsmålet er, om SF, Enhedslisten og Alternativet mener, at det radikale forslag er radikalt nok.

Også Venstre – et af de tre blå partier bag den overordnede klimalov – signalerer principiel tilslutning til de radikales forslag.

DERMED ikke sagt, at en klima-fokuseret skattereform er trylleformularen, der abracadabra smertefrit løfter os op på den grønne gren.

SKAL VI nå en 70 procents reduktion af drivhusgasser i løbet af de næste ti år, skal vi grundlæggende ændre måden at leve på. Det gælder bl.a. spisevaner, transportformer og forbrugsmønstre.

Og de konkrete valg vil gøre os sorte eller grønne i hovederne. Måske begge dele.