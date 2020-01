REGERINGEN forsømmer ingen lejlighed til at orientere befolkningen om, hvor handlekraftig den er.

Forleden indkaldte sundhedsminister Magnus Heunicke og erhvervsminister Simon Kollerup (hvor var Mette Frederiksen?) til et fælles pressemøde for at fortælle, at de efter langvarige forhandlinger nu havde opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til at begrænse salget af lattergas. DR og TV2 var selvfølgelig på pletten.

Endnu en sejr. Endnu et bevis på, hvor effektivt regeringen arbejder.

ELLER OGSÅ ET nyt eksempel på, at den puster mindre forlig op i et forsøg på at skjule, at den ikke kommer ud af stedet med de store og svære politiske projekter, som Socialdemokratiet lovede i valgkampen.

Ikke bare de borgerlige, men også støttepartierne de radikale og Enhedslisten er ifølge Jyllands-Posten ved at miste tålmodigheden.

MANGLEN PÅ konkrete politiske udspil og vilje til at diskutere politiske mærkesager er himmelråbende, lyder kritikken.

Man nævner i flæng: Tidlig folkepension til nedslidte. Kontante klimahandlingsplaner. Ny infrastruktur. Nyt politiforlig. Sundhedsreform. Modtagecenter uden for Europa og et nyt asylsystem. Model for minimumsnormeringer i daginstitutioner.

GANG PÅ GANG har de blå partier forsøgt at få Mette Frederiksen ud af busken, men hidtil forgæves. Hun henviser til, at regeringen har lagt planer for hele valgperioden, og de vil blive lagt frem, når tiden er inde.

– Stilstandsledelse. Igen og igen må vi dømme nøl, og det er uholdbart, lyder det fra den radikale Morten Østergaard.

VENSTRES Sophie Løhde mener, at statsministeren er trukket i snakketøjet i stedet for arbejdstøjet.

Også Dansk Folkeparti, der formentlig får en nøglerolle i forhandlingerne om tidlig folkepension til nedslidte, råber på handling. Kristian Thulesen Dahl finder det ’himmelråbende vanvittigt’, at han intet kan få at vide om, hvad regeringen forestiller sig.

HIDTIL HAR Mette Frederiksen og hendes regering haft en let gang på jorden, men med det gule kort ikke mindst fra de radikale kan taktikken med at skubbe problemerne foran sig hurtigt vise sig at give bagslag. Regeringen må bevise, at den vil gøre en forskel. Et forståelsespapir er ikke nok. Lad os nu få kontante udspil på bordet, så valgløfterne kan blive afprøvet i virkeligheden.