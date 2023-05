Gunnar giver aldrig op

DIREKTØREN for Spillemyndigheden i Danmark er både arbejdsom og effektiv. Desværre. Hans navn er Anders Dorph, og han burde tage en lang ferie i stedet for at gå på arbejde.

Hans ihærdige indsats (klapjagt) for at få lukket små hyggelige bankoforeninger fører nemlig ikke andet end ulykke og mistrivsel med sig. Direktør Dorph har anmeldt 38 bankoforeninger for at spille for meget banko siden 2019. Direktøren kan sine paragraffer. Der er uddelt en del bøder – mange flere er på vej.

MANGE bankoforeninger bryder loven, fordi de næsten udelukkende spiller banko. En bankoforening må nemlig ikke spille for meget banko.

I bekendtgørelse om almennyttige lotterier står der, at 'Foreningens eller organisationens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis være at afholde bankospil.' Og når reglerne er, som de er, så må en ordentlig embedsmand jo klappe hælene sammen og gøre livet surt for alle de bankospillere, som han overhovedet kan finde.

Det er en idiotisk lov. Men det er også idiotisk at håndhæve den så rigidt og ihærdigt.

GUNNAR NIELSEN fra Asnæs er 87 år og råber tal op i det lokale forsamlingshus hver fredag. Han er nu anmeldt til politiet af Dorph og co.

'Vi bliver ved med at spille banko, indtil den sidste i bestyrelsen sidder i spjældet,' udtaler oldingen til TV2 Øst.

Heldigvis har statsmagten ikke suget frihedstrangen og kampånden ud af alle danskere endnu.

Jeg ved godt, at en embedsmand som Dorph skal følge loven. Og jeg ved godt, at det i sidste ende er politikerne, som har lavet en tåbelig lov, der ikke tillader hyggebanko i forsamlingshuset.

MEN BANKO i Asnæs Forsamlingshus med Gunnar for bordenden er en offerløs forbrydelse, der kun skaber glæde og sammenhold. Derfor burde det offentlige - her inkarneret ved hr. Dorph – bruge sine kræfter på noget andet. Hold ferie! Kys konen! Fang en rigtig forbryder!

Googler man 'Spillemyndigheden' og 'Banko', kan man se, hvor ihærdige og engagerede Dorphs medarbejdere har været i arbejdet med af få has på Gunnar og de andre bankobanditter.

På Spillemyndighedens hjemmeside finder man informations-skrivelser om bankoindsatsen, særlige indsatser med tilsyn af bingo og banko, pressemeddelelser om bankobøder og meddelelser om politianmeldelser mod bankoforeninger. Dorph er en effektiv direktør. Både kommunikationsafdelingen, den juridiske afdeling og ledelsessekretariatet arbejder åbenbart på højtryk for at få standset den ulovlige banko.

EN GANG IMELLEM kunne man godt tænke sig en mere ineffektiv offentlig sektor.