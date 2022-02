Håb er ikke en strategi

DER ER HÅB. Tyskland er trådt i karakter.

Efter 77 år i flyverskjul slutter kansler Scholz tysk pacifisme. Tyskland <JU>kaster 750 milliarder ekstra kroner efter militæret. Og tyskerne lover fremover at betale sine to procent af bruttonationalproduktet til Nato.

Die Linke, Tysklands svar på Enhedslisten, indrømmer i samme ombæring, at man i årevis har taget fejl angående Putin. Rusland er nok alligevel fjenden.

MAN SIGER, at en krigs første offer er sandheden.

Men man glemmer, at fred kan dække over løgne. I dag bør enhver sande, at havde hele Europa samme forhold til sikkerhedspolitik som danske Enhedslisten, ville vi alle for længst være blevet russere.

Vladimir Putins overfald på Ukraine har således flået sløret af flere års selvgodhed i Europa og Danmark. Falske fredsforhåbninger og naiv undvigeadfærd ligger blottet.

For hvad nu med Danmark?

I TORSDAGS fik regeringen trods alt et hasteindkaldt Folketingets støtte til, at bidraget til Nato skal øges. Med et dansk forsvar, der angiveligt fattes det mest elementære, ville andet også være vanvid. Hvilket kun Enhedslisten og Frie Grønne ikke har fattet. Og i går besluttede man at donere våben til Ukraine.

Men kan Danmark overhovedet være bekendt under de nuværende omstændigheder ikke at følge Tyskland? Eller vil vi bare fortsætte med at skåltale om vores ’nære venskab med USA’ uden at bidrage fuldt ud til forsvarsgallaen?

FOR ENTEN betaler vi det lovede og fastsatte kontingent i Nato for at være med i den frie verden. Eller også afskaffer vi forsvarsforbeholdet i EU og gør klar til at være med i et EU-forsvar i stedet. Ingen aner dog, hvad det koster at forsvare EU uden USA’s hjælp. Med briternes forestående farvel til EU afholdes 80 procent af Natos udgifter af ikke-medlemmer af Den Europæiske Union. Det er vanskeligt at se det blive bedre – og umuligt at se det blive billigere – med en EU-hær.

’MAN SKAL KUNNE regne med Danmark,’ lød det i det sidste uge fra statsminister Mette Frederiksen oven på den russiske hærs angreb på Ukraine. Et udsagn, alle demokrati- og frihedselskende danskere må erklære sig enig i.

Med en Vladimir Putin på march er friheden imidlertid ikke gratis. Ifølge Finansministeriets nye opgørelse vil det koste os 18 milliarder kroner at honorere vores løfte til Nato om – ligesom tyskerne – at betale to procent af bruttonationalproduktet.

Men håb rækker ikke alene. Som Statsministeriets departementschef er berømmet for at udtrykke det i anden sammenhæng: ’Hope is not a strategy.’