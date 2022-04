Håndværk vil koste kassen

I fremtiden kommer det til at koste kassen at hyre en blikkenslager. Hvis man altså kan finde en.

De unge vil ikke være slagtere, tømrere eller blikkenslagere. Men hvad langt værre er: Politikerne på Christiansborg synes heller ikke, de skal være det, må vi konkludere.

– Det er desværre en udvikling, der startede for længe siden, siger Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent og uddannelsesansvarlig i SMVdanmark, til Ritzau som kommentar til nye tal fra Danmarks Statistik.

– Især fra starten af 00’erne raslede det ned i optaget til erhvervsuddannelserne, fordi alle skulle være vidensarbejdere – helst via universitetet, fortsætter han.

De nye tal afslører, at andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er faldet med mere end 15 procent de seneste ti år. Til gengæld er optaget på gymnasierne vokset.

Vi er nødt til at slå fast, at dette først og fremmest er et snobbet folketings skyld. Et folketing fyldt med videns-uddannede, et folketing proppet med cand. det ene eller andet, der særligt blandt socialdemokrater ynder at smykke sig med at være til for netop håndens folk. Hvilket er en ironi, al den stund at stort set ingen i partiet nogensinde har haft, hvad mange vil kalde et rigtigt arbejde.

Taler vi håndværkere på tinge, tjener de få undtagelser faktisk udelukkende den afsløring, at hævder danske politikere at ville ’fremme håndværksfagene’, så er det for at opnå point for hensigten. Det er ikke noget, politikerne rent faktisk agter at gøre noget effektivt ved. Tallene og et utal af fejlslagne projekter bevidner det.

Folketinget har stort set ikke bestilt andet end at akademisere alle uddannelser i Danmark i et par årtier. Sam-tidig med at man sært nok løbende har nedsat kravene til kunnen.

Nogle vil hævde, at markedskræfter vil sætte ind og vil redde nationen fra at mobilisere en arbejdsstyrke, der iklædt selvforblændende titler på engelsk og asparges-arme insisterer på at gøre alle job til identitetsprojekter. For man kommer jo til at kunne tjene så mange penge på at kunne skifte en pakning i en vandhane, at der snart vil være for mange blikkenslagere.

Dette har man sagt i over 20 år. Samt ytret, at snart kommer den motorrums-forseglede bil, den punkterfrie rude og de skrueløse møbler. Det er ikke sket.

Vi er for mange papirmænd og papirkvinder i dette samfund. For mange, der kontrollerer, taler, tolker og tegner. Og for få, der bygger og reparerer.

Et videnssamfund er en god idé. Hvis bare man har sikret sig, at det ikke lukker, når der sprænger et vandrør, og it-kontorlandskabet oversvømmes. Et samfund kan blive så belæst, at det bliver småt begavet. Og i denne sag er det desværre sådan, Folketinget fungerer.