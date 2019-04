TIL STOR UNDREN for mange er provokatøren Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, med stormskridt på vej til at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

I går havde han skaffet over 18.000 vælgererklæringer, så der er ikke langt til de nødvendige 20.109.

DERMED FÅR ballademageren adgangsbillet til de store tv-kanalers dækning af det kommende valg på linje med de øvrige partier.

Særligt efter urolighederne på Nørrebro 14. april er støtten til Stram Kurs vokset, så man kan roligt sige, at voldstosserne har givet Paludan vind i sejlene.

AT HAN NU formentlig bliver opstillet til Folketinget, tager de fleste til efterretning. Enhver – også galninge – har den mulighed, bare de godt 20.000 erklæringer er i hus. Sådan er folkestyrets spilleregler.

Men heldigvis har hver enkelt lejlighed til kontant at give sin mening til kende på valgdagen.

VI HÅBER, at det i tilfældet Rasmus Paludan vil resultere i, at du undlader at give ham din stemme. Der er rigeligt med had i forvejen blandt politikerne, ikke mindst på den yderste højrefløj.

Stram Kurs har ikke noget politisk program. Partiet er udelukkende bygget op om Paludan og hans provokationer med brændte koraner.

PÅ PARTIETS hjemmeside kan man læse, at religionen islam skal forbydes, og at alle ikkevestlige personer, som ikke er danske statsborgere, skal udvises øjeblikkeligt.

FLERE KOMMENTATORER sammenligner Paludan med Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup – men det er synd for Glistrup. Denne dannede sit parti i en forståelig protest mod det tårnhøje skattetryk, mens Paludan udelukkende bygger sig op på rendyrket had til muslimerne.

AT PALUDAN betragter sig som Guds gave til befolkningen, fremgår tydeligt af de titler, han har givet sig selv:

Frihedens soldat. De svages beskytter. Samfundets vogter. Danernes lys. Sjælefredens kilde. Nordens håb. Fredens skaber.

Vi synes nu, at denne titel passer bedre:

Hadets stemme.