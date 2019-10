Halløj i luften

FOR TIDEN tænkes rigtig mange tanker om de stadig tyndere og klimabelastede højere luftlag.

For eksempel har organisationen Dansk Luftfart, der blandt andet repræsenterer SAS og de store lufthavne, netop foreslået en klima-afgift på flyrejser.

FORSLAGET skal årligt skæppe 250-300 millioner kroner i en uafhængig fond, som skal forske i grønne løsninger – for flytrafikken. Eksempelvis mindre klima-fjendske brændstoffer.

NU KAN der med stor ret siges en hulens masse dårligt om forslaget, hvis ambitionsniveau må siges at være ret jordnært. Det fremgår også af omkostningerne for passagererne. Den foreslåede afgift vil alt andet lige betyde, at en flyrejse bliver – spænd sikkerhedsbæltet! – 16,50 kroner dyrere.

DET ER nærliggende at tro, at luftfarts-lobbyen melder sig på banen nu for at score et par tiltrængte bonuspoint for at tænke grønt.

Og det er endnu mere nærliggende at tro, at flybranchen med forslaget vil imødegå politiske turbulens, der skaber ravage for en transportform, der er uhyrligt forurenende.

Dansk luftfart er udmærket klar over, at Danmark er et af de fire EU-lande, der hverken har afgift eller moms på flybilletter. Branchen – og selvfølgelig også passagererne – er ekstremt forkælede, og det kan ikke fortsætte.

SELV DET regerende Socialdemokratiet har indset, at noget skal gøres. Før valget afviste den daværende energi- og klimaordfører, Jens Joel, ellers en flyafgift som en social uretfærdig, fordi ’dem med den mindste pengepung’ dermed skulle ’betale den største regning for klimakrisen’.

Udtalelsen var himmelråbende. For det første er der ingen naturlov, der siger, at alle har ret til for eksempel to flyrejser til Thailand om året. For det andet forurener rig og fattig lige meget i samme fly. Endelig vil en afgift altid virke socialt skævt.

KLIMAPOLITIK handler ikke alene om fordelings-politik, som Dansk Industri for nylig forsøgte at bilde os ind med deres klimaudspil.

Grøn politik handler om, at vi påtager os ansvaret for årtiers rovdrift på klodens ressourcer og gør noget effektivt for at genoprette den livstruede ubalance.

AT TRO, at ny teknologi vil gøre arbejdet, er katastrofalt naivt. Vi skal selv yde en indsats og sætte grænser for vækst. Til lands, til vands og i luften.