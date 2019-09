Halløj på blå stue

BLÅ STUE er pt. lukket på grund af forestående oprydning og genopbygning.

EFTER VENSTRES mildest talt tumultariske og højlydte slagsmål, der begyndte i puderummet og endte med, at lille-Lars hoppede over hegnet ude på legepladsen og Kristian J. tog sig en tudekiks, ligger både Venstre og blå stue i ruiner.

ET AF DE helt store spørgsmål er, hvem der er interesseret i at samle stumperne op i Venstre.

DER SYNES at være almindelig enighed om, at Jakob Ellemann-Jensen er et oplagt bud som lille-Lars’ efterfølger. Han har godt nok ikke selv bekræftet, at han er interesseret i formandsposten.

MEN TAVSHEDEN tilskrives taktik. Han skal nok komme på banen, når røgen har lagt sig, og 21. september – dato for Venstres ekstraordinære landsmøde – nærmer sig.

JAKOB E. har jo selv for en del år siden bemærket, at han som politiker selvfølgelig gerne vil have det ultimative politiske job som statsminister. Det bliver man i Venstre kun, hvis man også har titlen som partiformand på visitkortet.

ET ANDET stort spørgsmål er, om Jakob E. i virkeligheden magter opgaven at skabe ro i Danmarks dybt splittede liberale parti. Vi kender ham som den politiske ordfører med det skælmske smil og den hurtige bemærkning. Som miljøminister har han formået at lægge sig ud med landbruget – der tæller tungt i Venstres bagland – men hans reelle grønne resultater er langt fra prangende.

ET TREDJE påtrængende spørgsmål er, om Uffemandens søn også vil kunne samle og genrejse blå stue, hvor Alex V. speedsnakker i bunken af ødelagt legetøj og hysteriske Pernille V. tramper i gulvet, mens Søren P. kigger på glansbilleder, og Tulle er ude at tisse.

DANMARK har brug for en effektiv opposition til at holde regeringen i ørerne. Det gælder også nu, hvor Mette F. styrer rød stue og suverænt bestemmer, hvem der må lege med hvem.

TILMED har Mette F. lavet en hemmelig klike, hvor hendes gode ven Martin R. er klædt ud som stabschef. Og så har hun ellers mørkelagt, hvad hun gemmer i madkassen.

SÅ MAN kan fristes til at efterlyse: Er der en voksen til stede?