Han bør slutte

I Sverige var man 131 dage om at danne en regering efter valget i efteråret 2018. På grund af elefanten i rummet. Nu kan man begynde forfra. Mandag faldt den socialdemokratiske Stefan Löfvens rød-grønne regering, fordi det venstreorienterede støtteparti flåede slangerne til respiratoren ud i vrede over en plan om frie huslejepriser.

Elefanten er således tilbage: det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna (SD). Socialdemokraterna (S) fik det ringeste valg i 100 år. SD gik derimod frem til 17,5 procent af vælgerne. Uanset hvordan Löfven-regeringens fald udmøntes i den kommende uge – i enten nye forhandlinger eller et nyt valg – må man fra Danmarks side se overbærende på svensk politik i disse år.

Stefan Löfven står, hvor Poul Nyrup stod, da han i slut-90’erne erklærede, at ’stuerene bliver’ I aldrig’ om Dansk Folkeparti. Sverigedemokraterna kan ganske vist ikke sammenlignes direkte med DF. Det svenske søsterparti har eksempelvis nazistiske rødder, som de ivrigt har forsøgt at kappe forbindelser til eller mindelser om i det sidste årti.

Ellers synes alle i svensk politik at spille deres roller perfekt i gentagelsen af dansk politik anno 1999. Sverige og nationens forhold til sit udlændingekritiske parti, Sverigedemokraterna, er Nordens og Europas undtagelse. Norske Fremskrittspartiet er i regering. Dansk Folkeparti var i ti år støtteparti for VK-regeringen i Danmark.

Som noget nyt kan en borgerlig regering muligvis dannes, da både Moderaterna og – som noget helt nyt – Liberalerna og ja, muligvis endda Centerpartiet vil acceptere en regering, der støttes af Sverigedemokraternas mandater og dermed anerkender de 1,1 mio. svenske vælgere, der indtil nu har konstitueret et demokratisk underskud i Sverige. Det er vælgere, der ikke længere vil finde sig i, at Sverige vælter sig i bandekrig og vold på grund af indvandring og i dag er førende i Europa på skuddrab.

Først for nylig er Socialdemokraterna begyndt stramme lovgivningen. Men nationen har efter sigende stadig mere end et halvt hundrede ’no go zones’ – det vil sige kvarterer, hvor politiet ikke kan komme uden at blive angrebet, fordi bander har kontrollen.

’Vi såg det inte komma,’ udtalte Löfven på et tidspunkt. Hans tid bør være ovre. Han bør slutte her.

Men er elefanten i rummet ikke blevet så stor nu, at pinligheden ved fortsat at ignorere selvsamme skabning i anstrengt tavshed overskygger ubehaget ved dens tilstedeværelse?

Vi så, hvad konsekvensen blev for Socialdemokratiet i Danmark i 2001: ti år i kulden. I dag har Sverigedemokraterna og den danske regering ironisk nok samme udlændingepolitik.

Sverige har tydeligvis en lang og lærerig politisk tur foran sig.