Han holder ikke

Demokraterne i USA har netop officielt nomineret Joe Biden som deres præsidentkandidat. Det er der ikke ret meget godt at sige om.

USA har i øjeblikket den mest selvoptagede præsident nogensinde. Skal han afløses, bliver det åbenbart af en mand, der matcher ham i forfængelighed. Hvordan skal man ellers udlægge en politiker, der ønsker at opstille til præsidentvalget i en alder af 77 år i stedet for at opmuntre nye og yngre kræfter?

Men inden man begynder at tale Biden ind i Det Ovale Kontor efter præsidentvalget 3. november, fordi meningsmålingerne ser gunstige ud, bør man minde sig selv om, hvad der skete for fire år siden.

Endnu mere end det var Donald Trump, der vandt i 2016, var det Hillary Clinton og et selvtilstrækkeligt og privilegieblindt parti, Demokraterne, der tabte. Det oversete USA straffede helt retfærdigt partiets arrogance. Og det kan ske igen.

Trumps USA er på ingen måde slået. Eksempelvis er det herhjemme ufortalt, at tv-kanalen Fox News sidder suverænt på den amerikanske primetime-sendeflade. Kanalen er langt større end CNN og de tre store netværk ABC, CBS og NBC. Det vil sige, at det mest sete fjernsyn blandt amerikanere – ikke bare nyheds-tv, men al tv – er det Donald Trump- og republikanervenlige Fox News.

Dertil tyder valget af Joe Biden på, at Demokraterne ikke rigtig har lært noget. Trump-sloganet ’America First’ ræsonnerer fortsat rent i en stor del af befolkningen, der føler, at deres arbejde og velfærd og dermed nationen bliver dem frarøvet af indvandring. Biden og Demokraterne prædiker stadig globaliseringens velsignelse.

Joe Biden skal i det hele taget ikke fejle meget, før syv-otte stater svinger bort fra ham og over til Trump. Biden står sig bedst med at leve op til sit øgenavn, ’Sleepy Joe’. Han skal helst ikke foretage sig noget som helst, mens han lader coronavirussen fortsætte et tydeligvis ufortrødent arbejde med at udstille den siddende præsident.

Ifølge en nylig undersøgelse mener 80 procent af amerikanerne, at landet er ude af kontrol. Og 65 procent tror, at coronakrisen vil blive endnu større. Hvis Joe Biden vinder et kommende valg, vil det være, fordi Trump taber det. Ikke fordi amerikanerne ønsker en snart 78-årig præsident.

Ifølge en anden undersøgelse offentliggjort tirsdag mener 59 procent af amerikanerne, at Biden er ude af stand til at gennemføre de første fire år som præsident. Eller formuleret på en anden måde: 59 procent af amerikanerne tror (en del håber måske ligefrem), at Bidens vicepræsidentkandidat, den 55-årige Kamala Harris, hurtigt kommer til at afløse ham.