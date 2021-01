Han må gerne vinde den

DER ER et vigtigt valg i USA i dag.

Delstaten Georgia har omvalg om to pladser i Senatet. Republikanerne fører lige nu i Senatet med 50-48. Altså skal Republikanerne blot vinde et sæde mere for at få flertal og forhindre Joe Biden i at regere uimodsagt.

På Ekstra Bladet har vi – modsat langt de fleste danske medier – ikke noget imod en republikansk sejr og flertal i det amerikanske senat.

Faktisk er det at foretrække.

FOR DET FØRSTE var præsidentvalget tæt, og det forekommer på den baggrund sundt, at det amerikanske tokammersystem, der skal forhindre, at et parti har hele magten, kommer til sin ret – om få uger har Demokraterne nemlig både præsident-posten og Repræsentanternes Hus.

Men endnu vigtigere: Et republikansk senat vil måske kunne lægge en dæmper på den del af ’trumpismen’, der hidser hinanden op med ind-bildningen om, at det amerikanske præsidentvalg 2020 blev kuppet af Demokraterne.

DONALD TRUMP slår i øjeblikket de sidste knuder på sig selv i nederlagets tøjr. Lørdag forsøgte han – forgæves – at overtale Georgias indenrigsminister til at ’finde stemmer’, der kan omgøre selve præsidentvalget i staten fra at tippe til Biden til i stedet at hælde til Trump selv, viser en optagelse.

Vi bliver således fortsat mindet om præsidentens anløbne virke. Og endda også om, hvilken trussel det fortsat udgør.

TI TIDLIGERE amerikanske forsvarsministre – fra såvel Demokraterne som hans eget parti, Repub-likanerne – udtrykker i et offentliggjort brev i avisen Washington Post frygt for, at den siddende præsident i sin benægtelse af at have tabt valget 3. november mobiliserer militæret for at blive i Det Hvide Hus.

Sådan et brev er trods alt ikke hverdagskost i USA. Eller i noget andet demokratisk land, for den sags skyld.

Men det skriver sig ind i historien om det splittede USA under Donald Trump og den angst og bæven, han har bibragt sit land og verden ved aldrig fuldt og helt at anerkende den amerikanske valghandling 3. november 2020.

DET VIL VÆRE et dementi af Donald Trumps fortælling om Demokraterne, der svindler med valg, hvis senatsvalget i Georgia – som netop står til at blive meget tæt – falder ud til hans og Republikanernes fordel.

Og det er et ønskværdigt scenarie. Det eneste vigtige slutresultat er, at Donald Trump forlader scenen i fred og fordragelighed.