Han svigter kvinderne

KVINDERNES fodbold-VM i Australien og New Zealand er en stor succes. Publikum strømmer til kampene, hvor også det danske landshold har gjort en god figur med kvalifikationen til ottededelsfinalerne.

Der er allerede sat tilskuerrekord, men det er ikke den eneste rekord ved slutrunden. FIFA’s præsident, Gianni Infantino, har sat sin egen personlige rekord. I hykleri. Tidligere på året opfordrede han til, at kvindernes VM blev mødt med samme respekt som herrernes sidste år i Qatar.

HAN SKRUEDE endda bissen på, da han truede de store tv-stationer i de fem største europæiske fodboldnationer, England, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, med sort skærm, hvis ikke de rystede op med mange millioner kroner for tv-rettighederne til den igangværende slutrunde.

Men lad os vende tilbage til det med respekten for kvinderne. Før herrernes VM i Qatar boede Infantino med sin familie i Doha. Det var nødvendigt, så han kunne følge forberedelserne på nærmeste hold. Han overværede også samtlige 64 kampe ved turneringen. Det gjorde han en dyd af.

INFANTINO har ikke boet i hverken Australien eller New Zealand før kvindernes VM. Faktisk ankom han først til New Zealand, dagen før turneringen gik i gang. Her holdt han et kort ikke annonceret pressemøde. Den seneste uge, hvor turneringen har været i fuld gang, har Infantino sammen med sin svenske vicegeneralsekretær, Mattias Grafström, med privatfly været på rundrejse til en række øer i Oceanien.

25. juli gik turen til Tahiti, og siden har FIFA-bossen med følge besøgt Cookøerne, Samoa og Tonga. Tiden er blevet brugt til både stammedans og boldleg i sandet, når Infantino da ikke er blevet fotograferet med de lokale politiske ledere.

SAMTLIGE FIFA’s 211 medlemslande har en stemme, når der skal vælges præsident. Gianni Infantino boykotter således kvindernes VM i Australien og New Zealand til fordel for en rundrejse, hvor han fisker stemmer til sit næste genvalg. De øer, han har besøgt, er i fodboldmæssig sammenhæng fuldstændig ubetydelige. De kommer aldrig med til en slutrunde.

Men de har en stemme, præcis som Frankrig, Tyskland, Brasilien og Danmark har det. Og derfor brænder han en mindre formue af på at rejse rundt i Oceanien på et tidspunkt, hvor han naturligvis burde være til VM i Australien og New Zealand. Det er sådan set det, der er hans job. Kvindefodbold er nok den hastigst voksende idræt i verden, men det rager FIFA-præsidenten en papskid.

HAN KUNNE have valgt at besøge stillehavsøerne efter slutrunden. Det gjorde han ikke. I stedet signalerer han, at han ikke respekterer kvinderne på samme måde, som han respekterer herrerne. Han er en hykler, som ikke lader handling følge ord. Manden, der i Qatar følte sig både som qatarer, bøsse og migrantarbejder, føler sig åbenlyst ikke hjemme blandt kvinderne i Australien og New Zealand.