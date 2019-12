Handling nu

I årevis har folketingspolitikerne haft en pensionsordning, som er uanstændigt favorabel i forhold til det almindelige arbejdsmarked.

Den har gjort det muligt for dem at rage en fin pension til sig på blot ni år, mens det tager en HK’er et helt liv at spare op til et tilsvarende niveau.

De fleste politikere kan godt se det urimelige i, at de på pensionsområdet ligger langt foran de vælgere, de repræsenterer.

Men spørger man dem, om de så ikke bør lave ordningen om, trækker de på skulderen og kommer med automatsvaret: Vi følger blot reglerne ...

Debatten har været rejst gang på gang – og nu er den der igen.

S-gruppeformanden Flemming Møller Mortensen har fået udregnet, hvad det vil betyde, hvis den lukrative pensionsordning og det skattefrie omkostningstillæg fjernes, og pengene i stedet flyttes over på politikernes løn.

Det vil give dem 41 procent mere i direkte løn. Grundlønnen vil stige fra 678.000 kr. til 959.000 kr. plus 17 procent i arbejdsgiverbetalt pension.

Nogenlunde samme resultat kom Vederlags-kommissionen frem til, da den efter to års arbejde barslede med sine anbefalinger i 2016.

Forinden havde et flertal af politikerne givet hinanden håndslag på at følge disse anbefalinger, hvad end de måtte være.

Sådan skulle det ikke gå. Da det kom til stykket, turde de ikke af frygt for vælgernes reaktion. Så derfor gælder den forgyldte pensionsordning stadig.

Men det må være slut med bare at trække på skulderen. Der skal handles. NU.

Lad pensionen følge arbejdsmarkedets niveau for en privatansat funktionær, og skrot det skattefri tillæg.

Hvis politikerne krone for krone skal kompenseres, vil det altså medføre en lønstigning på de nævnte 41 procent.

En årsindkomst på omkring en million kroner er en flot løn. Måske for flot, når man tænker på den svingende kvalitet af deres arbejde.

Men det er langt at foretrække frem for den maskerede ordning, som gælder i dag.

Hvis vælgerne ikke mener, deres politiker er så mange penge værd, har de med omlægningen mulighed for at skifte vedkommende ud, uden at han/hun har udsigt til en forgyldt pension.