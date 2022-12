Har svigtet vælgerne

EN NY REGERING er født i dølgsmål.

Undfangelsen foregik bag nedrullede gardiner på Marienborg.

Og selve graviditeten blev holdt i allerdybeste hemmelighed, væk var de vanlige lækager, dansk politik har jo været som en spaghetti-si i årevis, alle partier har hidtil lækket papirer for at hytte deres eget skind, men nu var der pludselig hermetisk lukket.

OG DER VAR en særdeles god grund til hemmelighedskræmmeriet, skulle det vise sig.

Alle tre partier havde nemlig noget at skjule.

OG KÆRLIGHEDSBARNET mellem Socialdemokratiet og Venstre – med Lars Løkke som brovtende bonusfar – dækker over en affære med uhellig magtbegærlighed, tillidsbrud og brændte løfter i det tidligere forhold til vælgerne.

Venstre og Jakob Ellemann-Jensen gik først i byen med den triste besked til baglandet, at det, partiet havde ment kort tid forinden, nu ikke længere var gældende. Venstre vidste du, hvor du havde, det ved du ikke længere. Hvordan skal Ellemanns vælgere nogensinde igen stole på et ord, han siger?

APOLOGETER FORSØGER at slå det hen med forblommede vendinger om, at hvis Venstre vil magten, er det den eneste farbare vej. Vrøvl.

Ord betyder noget. Når Ellemann for kort tid siden så uforsonligt har afvist at gå i regering med Mette Frederiksen, som han i øvrigt slet ikke havde tillid til – mente han det så slet ikke?

Ord betyder noget, løfter betyder noget, Venstres vælgere har ret til at være forbløffede og vrede.

LARS LØKKE RASMUSSEN løb fluks fra sit løfte om en advokatundersøgelse i minksagen – der findes en dyb citatbrønd med udtalelser fra Moderaternes formand – men i tilfældet Løkke kan det desværre ikke overraske, at han er villig til at sælge venner, troværdighed eller principper for magt. Sådan er han slet og ret skruet sammen.

FOR METTE FREDERIKSEN venter vendekåbe-tæskene på den anden side af det smørrede smil, hun satte op, da hun havde været hos majestæten. Hvor meget skal de rigeste tilgodeses på topskatten? Skal arveafgiften sættes ned eller helt fjernes?

– Der er masser af kompromiser i det her – men endnu vigtigere er der høje ambitioner, sagde Mette Frederiksen, da hun blev fanget i tv-spotlyset i aftes.

TÆNK LIGE over den sætning. Kompromiserne er det, vi andre kalder løftebrud. Så ambitionerne for den nye regering er altså vigtigere end de løftebrud, det nye trekløver har begået?

Tak for kaffe. SVM-regeringen står i Ekstra Bladets optik for ’svigter vælgerne meget’. For uanset hvad regeringen finder på, er den født med vælgersvigt til alle sider.

DET ER MULIGT, at den nye flertalsregering bliver en succes, hvis målestokken er den lukkethed, som de har præsteret under graviditeten på Marienborg.

Men på Ekstra Bladet vil vi hermed udstikke det løfte, at SVM-regeringens barsel ikke bliver lang. Vi vil minde jer om det, I lovede, alt det, I ofrede for at få magten og ministerbilerne.