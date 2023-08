Havørnen Jakob

HAN SIGER: ’Danmark, regeringen, Venstre og Jakob.’ Og i den rækkefølge. Det skulle sågar stå på en gul post-it-seddel som en evig påmindelse synligt fremme på hans kontor.

Vi ved nu, at remsen er løgn. Eller den er muligvis er en oprigtig ambition, der er bare blevet alt for langt mellem, hvad Jakob Ellemann-Jensen siger, og hvad han gør. Det hænger ikke sammen. Spindoktorer eller skønskrivere kan ikke pynte ham ud af det. Uanset hvor fromme og dydige fyndord, de tillægger ham. Det virker endda efterhånden modsat.

'JEG ER frisk som en havørn,’ lød det f.eks. fra Ellemann på pressemødet, hvor han stillede sig op og erklærede, at han blot 20 dage efter at være vendt tilbage fra en dyb stresstilstand på et halvt år nu alligevel må forlade posten som forsvarsminister og blive økonominister i stedet. Så nogen her en ørn for sig, må det have været med plukket fjerdragt og brækket vinge.

I det politiske kommentariat går man indlysende nok op i, hvorvidt Ellemann i sin flugt over Forsvarsministeriets plankeværk flyr sit ansvar i våbenindkøbs-skandalen. Og dermed ikke alene forsøger at lette arbejdsbyrden fra et ministerie så tungt, at det truer med at trykke ham ned i depressionen på ny. Men det ene udelukker næppe det andet.

VÅBENSAGEN er et nederlag, der endnu kan indhente ham. Lige som Ellemanns forsikring om, at han nu vil koncentrere sig om at sikre Venstres position i regeringen, ligner noget, han skal passe på med at ønske sig. Måske bliver Venstre en dag Jakob Ellemann-Jensens parti - når tilstrækkelig mange har forladt partiet, som en vittighed tidligere har lydt.

’Jeg kan godt love, at jeg aldrig kommer til at pege på Mette Frederiksen som statsminister,’ er en udtalelse, der er vanskelig at stikke af fra. Det kan man i det hele taget konkludere om meget, Jakob Ellemann har sagt, erklæret eller siger til danskerne.

'DANMARK, regeringen, Venstre og Jakob.’ Enhver aner hensigten. Dyds-signalet i remsen. Men ingen kan se enderne mødes. Alle ser, Venstres formand i sit efterhånden desperate comeback har vendt det hele på hovedet, og at den rette rækkefølge i overlevelsens navn nu er: ’Jakob, Venstre, regeringen og Danmark’.