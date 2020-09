'Heksejagt' - seriøst?

Berlingskes chefredaktør Tom Jensen har et fagligt problem. Jeg skal her gøre, hvad jeg kan for at hjælpe ham tilbage på rette journalistiske spor.

Torsdag tweetede chefredaktøren Ekstra Bladets artikel om, at Venstres mand i EU Morten Løkkegaard kom hjem fra Bruxelles og gik på restaurant i København. På trods af myndighedernes anbefaling om at isolere sig, indtil et testresultat foreligger, hvis man har været i Belgien.

Den regel gjaldt ikke for Morten, syntes Morten. Og chefredaktør Tom Jensen skrev på Twitter:

’Tænk, at coronaen har gjort det her ved os. For mig at se en ubehagelig heksejagt fra EB’s side. Et frygteligt samfund, hvis den slags udskamning er dagens orden.’

Nu viser det sig, at Løkkegaard i to dage har været på samme kontor som en række medarbejdere, der er sendt hjem på grund af frygt for coronasmitte.

Flere EU-medarbejdere tæt på Morten Løkkegaard tog på et marked forrige fredag, hvor en af deltagerne har fået konstateret corona. Beskeden indløb sent tirsdag. Løkkegaard valgte onsdag at rejse til Danmark og gå på restaurant.

At påpege det problematiske heri er, ifølge Berlingskes chefredaktør, åbenbart ’heksejagt’.

Tillad mig at rekapitulere: Venstres mand i EU blæste på risikoen for, at han kunne være smittet med covid-19 og dermed kunne overføre smitten til andre på en restaurant, og Tom Jensen konkluderer, at det er Ekstra Bladet, der er noget galt med. Vi har på EB ’udskammet’ Løkkegaard.

Nu bliver det næsten for nådesløst – men der er ingen vej udenom – at vende tilbage til en blot tre uger gammel leder af chefredaktøren, hvor han i anledning af udbredt smitte blandt en bestemt etnisk gruppe i Danmark skrev:

’Til de somaliere, debattører og andre, der på det seneste har fremført det problematiske ved at udpege en bestemt befolkningsgruppe som særligt hårdt ramt af coronaen, er der kun én ting at sige: Det går ikke. Der kommer ikke noget godt samfund ud af at skjule de reelle problemer, der er.’

Medmindre altså, at problemet er Venstres mand i EU-Parlamentet, må vi åbenbart forstå. Så bør det ikke se dagens lys. Så er det ’udskamning’.

Journalistik og for den sags skyld kritik med dobbelte standarder – eller uden lighedsprincip – er dårlig journalistik og kritik.

Berlingske ønsker vel ikke at slå sig op på at være kritisk over for nogle og ikke over for andre?

Det er siden kommet frem, at Morten Løkkegaard er blevet coronatestet, og at testen er negativ.

Det vidste hverken Løkkegaard eller Tom Jensen imidlertid. Til gengæld er de begge hermed testet positive, når det gælder at tænke og opføre sig som herremænd og betragte os andre som bønder.

Berlingskes chefredaktør bør tage Venstres førende EU-parlamentariker i hånden. Sammen kan de foran et spejl læse en sætning fra Jensens tweet højt for hinanden: ’Tænk, at corona har gjort det her ved os.’

Derefter kan de stille sig hen i et hjørne med dosmerhatte på.