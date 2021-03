Heldig Lars

EKSTRA BLADET bringer sidste nyt fra privat-Lars. Han bor ikke blot eksklusivt. Lars Løkke bor også billigt. I en 175 kvadratmeter stor lejlighed med udsigt over Nyhavn.

DA HAN flyttede ind, betalte han ejendomsselskabet Jeudan 10.000 kroner om måneden for luksuslejligheden, hvilket selv i datidens 2012-marked var spektakulært lavt. Eller som direktøren for Lejernes LO siger: – Hvis vores andre medlemmer havde den husleje, kunne vi godt lukke LLO og sige, at nu havde vi vundet det hele.

LARS LØKKE Rasmussen boede således også i lejligheden, da han var statsminister-Lars. Og den særdeles gunstige ordning passer som hånd i handske i et mønster, vi gennem årene har set hos den tidligere Venstre-formand: en evne til at tiltuske sig fordele, der ikke sømmer sig for en folkevalgt, og som giver anledning til at betvivle, hvem han virker for.

OG OFTE med vredesudbrud til følge, når Lars Løkke blev stillet spørgsmål om konkrete sager:

’Jeg har ligesom alle andre mennesker ret til et privatliv. Hvem jeg spiser med privat, hvem jeg besøger privat, hvem jeg bruger min fritid med, det er privat. Det afgørende er, at det ikke er styrende for min politik,’ som en fortørnet Lars Løkke udbrød på et samråd indkaldt, fordi han som statsminister havde taget mod et gratis ferieophold i Skagen fra en kvotekonge.

JEUDAN ER en ejendomsgigant, der kører med langt, langt højere udlejningspriser end den, Løkke betaler. Det er et foretagende ejet af bl.a. tobakspenge og en høreapparat-producent. Områder, politikeren Lars Løkke i øvrigt kort efter indflytning ydede påfaldende og positiv opmærksomhed.

DENNE SAMMENSTILLING er hverken urimelig eller injurierende. Det bør derimod vække bekymring. Ikke mindst i betragtning af at vi taler om en mand, der tidligere som både amtsborgmester og statsminister har haft vanskeligt ved at modstå fristelser.

SOM VI har fastholdt her på avisen: Det nytter ikke, at Løkke selv vil bestemme, hvornår han er privat-Lars, og hvornår han er statsminister-Lars. Og slet ikke, at han – i fald vi påpeger dette – bliver til det-er-synd-for-Lars eller nu-er-de-efter-mig-Lars. Den slags køber vi ikke her på Ekstra Bladet. Heller ikke nu, hvor vi er nået til løsgænger-Lars.

10.000 KRONER om måneden i husleje rækker dårligt nok til nok en toværelses lejlighed i København Nordvest nu om dage. Det er selvsagt sandsynligt, lejen er steget siden 2012. Men selv mere end det dobbelte for 175 eksklusive kvadratmeter i Nyhavn er sensationelt billigt.

VI KAN selvfølgelig heller ikke udelukke, at Løkke bare har været enormt heldig – a la Frederiksbergs borgmester i dennes fordelagtige handler.