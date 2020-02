Helles høje standard

I GÅR EFTERMIDDAG dukkede en perspektivrig nyhed op på Ritzau:

’S bringer Løkkes dobbeltrolle op i magtfuldt udvalg,’ lød nyheden.

Socialdemokratiet tager Lars Løkke Rasmussens dobbeltrolle som medlem af Folketinget såvel som rådgiver i et af Danmarks største advokatfirmaer op i Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget.

’Det kræver et meget veludviklet moralsk kompas og meget høj etisk standard at undgå kasket-forvirring i den situation, som Lars Løkke har bragt sig i,’ siger Jesper Petersen, politisk ordfører i S.

LAD MIG I DEN anledning spørge den socialdemokratiske ordfører:

Tager I Helle Thorning-Schmidts dobbeltrolle med i udvalget, når nu I er i gang?

Som Ekstra Bladet fortalte torsdag, har tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fået nyt job, hvor hun for FN skal bekæmpe skattely og skatteunddragelse, samtidig med at hun ejer andele i et selskab og sidder i to bestyrelser med forbindelse til skattely.

Socialdemokraterne ser åbenbart ingen grund til at finde hverken ’moralsk kompas’ eller ’håndbog i etisk standard’ frem i den anledning.

I stedet følger man i stift hykleri udenrigsminister Jeppe Kofods linje. Den blev lagt i Ekstra Bladet i går: ’Vi skal gribe aktivt ind over for den globale økonomiske elite.’

’SPEJL,’ JEPPE KOFOD. Har du overvejet, hvor Helle Thorning-Schmidt hører til i verden på den socialøkonomiske rangstige?

Der må være borgere, der spørger sig selv, om det der med sandt og falsk i politik overhovedet tjener et formål, når landets ledere alligevel ikke anerkender nogen sandhed, som løgne skal stå ret for.

Hvordan kan socialdemokraterne hævde at kere sig om moral og etik, når de har omtrent samme virkelighedsgreb, som når Putin taler om fred, kinesiske ledere taler om miljø, eller Jens Rohde taler om politisk håndværk?

Man må gerne tale om splinten i sin modstanders øje, så længe man forholder sig til bjælken i sit eget.

DER ER JO KUN én ting at sige til Helle Thorning-Schmidt. Uanset hvor omfattende hendes viden om international skat end må være efter erfaringer med hendes mands skattesag:

Enten er du privat-Helle, eller også er du skattejæger-Helle.

Hvis nogen vil se på, hvor politiker-lede kommer fra, er såvel Helle Thorning som Lars Løkkes seneste virke værd at granske. To tidligere danske statsministre tror sig ret til en dobbelt standard, der må afstedkomme spørgsmålet:

Varetog de nogensinde andet end egne interesser?

Det er svært, som S-ordføreren siger: ’Det kræver et meget veludviklet moralsk kompas og meget høj etisk standard.’