DANMARK BRYSTER sig af at være blandt verdens fremmeste, når det gælder udviklingsbistand.

Vi tvivler her på Ekstra Bladet. Ikke mindst efter vi har opdaget, at 135 millioner skattekroner er spildt på 1000 kilometer ubrugt internet-kabel i Ghana. Som vi kan afsløre i dagens avis, taler vi her et helt igennem mislykket dansk bistandsprojekt, der har kostet 283 millioner kroner i alt, hvoraf 135 millioner skattekroner altså er gået direkte i vasken.

Det skulle ellers have gavnet den lokale undervisning. Det skulle have hjulpet offentlige kontorer og virksomheder i Østghana. Vi taler om en region, hvor der ikke findes mange computere. Og hvor der mere end noget andet mangler vand. Til afgrøder og husholdninger. Og hvor der fattes plads til skolebørn, som de lokale fortæller Ekstra Bladets udsendte.

KABELPROJEKTET udført af Nokia Danmark med dansk ulandsstøtte er således en fuldstændig fiasko. Desuden er selve kablet ifølge en rapport skåret over 96 gange alene på et enkelt år, fordi det ikke er gravet dybt nok ned.

Men vi taler formentlig endda ’blot’ om en lille skandale i den store. Faktisk har Danmark ifølge en rapport om danskstøttede udviklingsprojekter under ordningen Danida Sustainable Infrastructure Finance Programme givet 14 milliarder kr. i støtte til ulandsprojekter. Men ingen herhjemme har ifølge rapporten nogen anelse om, hvorvidt projekterne er gennemført, forfejlede eller eventuelt succesfulde. For der er ’ikke systematisk indsamlet data,’ som det hedder.

EKSTRA BLADET har forsøgt at få svar fra Danmarks udviklingsminister, Dan Jørgensen (S), om Ghana-projektet. Udviklingsministeren hævder, at det ikke er noget, der er foregået på hans vagt. Det er såmænd heller ikke vores egentlige anke. Den er, at det overhovedet er foregået på nogens vagt. Og at det måske stadig foregår mange steder.

DSIF-ordningen smager mest af alt af en erhvervsstøtteordning. Af Dansk Industris muligheder for at opdyrke nye markeder snarere end af rent vand og reel udviklingsbistand til de fattigste på kloden. Danmark synes at have skabt et system, hvor udviklingsbistand anvendes til at hjælpe danske virksomheder ind som en del af korrupte regimers økonomi. Hvorfor man måske også har en lidt for bred forståelse for fejl og mangler. Eller som det formuleres i den nævnte rapport: en ’ringe dokumentation af de opnåede udviklingseffekter’.

DET MEST OPRØRENDE er ikke fiaskoen i sig selv. Eller pengene. Eller den ministerielle ansvarsfraskrivelse. Det er, at ingen er overraskede.