I GÅR fik de første danskere det første stik med den længe ventede coronavaccine, der kaldes en videnskabelig triumf. Aldrig før er en vaccine blevet udviklet så hurtigt.

FOR AT citere statsminister Mette Frederiksen (S) fra pressemødet på Marienborg:

’Det er en månelanding i den her kamp mod corona.’

MEN SOM Moder Mette også sagde, må vi indstille os på restriktioner i mange måneder endnu. Det gælder blandt andet om at udvikle flok-immunitet. Forudsat at de fleste danskere lader sig stikke – og det tyder alt på – vil vi tidligst til efteråret have opbygget et effektivt værn mod virussen.

DET AFGØRENDE spørgsmål er, hvad der så skal ske. Ifølge regeringen, erhvervslivet og fagorganisationerne handler det om at få hverdagen tilbage – at alt bliver som før med speederen i bund, flyrejser til Thailand og køb og smid væk-overforbrug.

ØH, NEJ. Det vil være helt på månen og afslører en mildt sagt tankeløs tankegang, som har katastrofale følger. Nok har coronaen haft frygtelige konsekvenser, men den er at sammenligne med en børnesygdom i forhold til den trussel, der hænger over hovedet på os: Den menneskeskabte klima-pandemi.

EFTER ÅRTIERS rovdrift er klimaet på vej i respirator. FN’s seneste klimarapport er hårrejsende læsning. Aldrig før har vi mishandlet klimaet og udledt så mange drivhusgasser, som vi gør nu. Konsekvenserne er blandt andet voldsomme temperaturstigninger, ekstrem tørke, gigantiske naturbrande, stigende hungersnød og fortvivlet menneskeflugt.

CORONAEN gav på et tidspunkt et lille fald i CO2-udledningen, men ifølge FN er det helt uden betydning. Klima-pandemien fortsætter.

MODER METTE og hendes skødehund, klimaminister Dan Jørgensen, hævder, at den grønne omstilling herhjemme er i fuld gang. Nja. Det venligste, der kan siges, er, at de vedtagne klimatiltag er sket ikke på grund af, men på trods af S-regeringen.

FOR EKSEMPEL TØVER regeringen stadig med grønne skatteløsninger ud fra en tåget argumentation om social ulighed. Havde regeringen afvist coronarestriktioner med samme begrundelse, ville den ulovlige mink-massakre være Moder Mettes mindste problem.

KLIMA-PANDEMIEN kan kun bekæmpes, hvis alle – lokalt, nationalt og globalt – ændrer hverdag. Der findes ingen hurtigvirkende vaccine.