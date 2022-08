LIGE DELE kampklar og virkelighedsfjern er Pia Kjærsgaard vendt hjem fra ferie i Grækenland. I ’Deadline’ på DR erklærede hun sig søndag klar til at kæmpe for Dansk Folkepartis overlevelse. Samtidig fralagde hun sig ansvaret for partiets deroute. Og afviste i øvrigt enhver kritik af sin egen person.

– Jeg er et meget nemt offer, fordi jeg er så eksponeret, lød det blandt andet fra partimoderen.

I EN MAIL til partiets bagland beklagede Kjærsgaard ellers for få uger siden med ordene ’selvfølgelig har jeg også et medansvar for balladen’. Men selverkendelsen er tilsyneladende gået i sig selv i løbet af ferien. Partiets truende undergang har intet med Pia Kjærsgaard – eller for den sags skyld yndlingen Messerschmidt – at gøre.

Annonce:

STORT SET ALT er de andres skyld. I særdeleshed afhopperne. Kristian Thulesen Dahl har skuffet hende. Peter Skaarup har svigtet.

Deadline-værtens opremsning af tidligere DF’ere, som har beskyldt Pia Kjærsgaard for at voksenmobbe og råbe ad folk på Christiansborg, blev mødt med hovedrysten og pure benægtelse.

KRITIKERNE ER – lod hun seerne forstå – helt på månen. I virkeligheden er det omvendt.

Dansk Folkeparti er ved at gå op i røg. Midt i flammerne står Pia Kjærsgaard og beskylder andre for at starte branden, mens hun selv puster til ilden. I stedet for at tale politik har hun længe mest af alt gjort sig bemærket med intriger, offentlige skænderier og barnlige udfald.

SOM VED partiets årsmøde i 2021, hvor hun buhede og vendte tommelfingeren ned, da partiets mangeårige udlændingeordfører Martin Henriksen i sin tale rettede kritik af ledelsen.

Annonce:

OP TIL FORMANDSVALGET bidrog hun til splittelsen med sit højlydte, tætte parløb med den svindeltiltalte Messerschmidt. Og siden har hun frådende langet ud efter de markante DF-profiler, som har forladt partiet. ’Sølle, selvcentreret og forræderisk for de flestes vedkommende’, lød det skingert og uden selvindsigt.

DET ER TI ÅR siden, Pia Kjærsgaard formelt gik af som formand. Men hun gjorde det uden reelt at være villig til at give faklen videre. Nu smuldrer magten og livsværket mellem hænderne på hende. Meningsmålingerne bliver værre og værre, og ultraloyale støtter skrider, mens hun desperat sparker ud efter alle andre end sig selv.

PARTIMODEREN ER for længst blevet en del af problemet. Derfor gentager vi gerne vores råd: Gå på pension, Pia. Offerrollen klæder dig ikke.