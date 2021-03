ALENE I denne måned har S-regeringen leveret adskillige eksempler på, hvordan den skalter og valter med magten og gør grin med Folketinget.

OP TIL weekenden var hele tre ministre med udenrigsminister Jeppe Kofod i spidsen kaldt i samråd i Udenrigspolitisk Nævn. De skulle forklare Ekstra Bladets afsløring af, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i efteråret advarede om, at IS-galninge bortfører børn fra flygtninge-lejre i Syrien for at oplære dem til terror.

FRUSTREREDE medlemmer af nævnet kunne efter mødet fortælle, at de ikke var blevet klogere på noget som helst – herunder hvorfor regeringen havde fortiet de hårrejsende terror-oplysninger. De arrogante ministre holdt nævnet i uvidenhed.

SAMME arrogance udviste sundhedsminister Magnus Heunicke, da han dage forinden tilsidesatte den nu tre uger gamle epidemilov. Folketingets epidemiudvalg, der blev skrevet ind i loven med det udtrykkelige formål at føre kontrol med regeringens initiativer, fik ikke de lovbefalede vurderinger til planerne om tvangstestning i Odense-bydelen Vollsmose.

TILMED fordrejede Heunicke ifølge Berlingske oplysningerne fra to eksperter. De tilbød at forklare sig i epidemiudvalget, men det forbød ministeren. Eksperterne skulle bare blive væk.

LÆG DERTIL at regeringens egen epidemikommission efter det oplyste skal undtages offentlig indsigt. Ifølge Politiken lægges op til, at eksperternes råd og mulige uenighed konsekvent holdes hemmelig for offentligheden. Så regeringen vil stadig have frit spil til at mørklægge oplysninger over for danskerne – som det blandt andet skete ved coronanedlukningen sidste forår og mink-massakren i efteråret.

REGERINGENS mørklægning standser ikke der. Forsvarsminister Trine Bramsen, der også talte sort på det omtalte møde i Udenrigspolitiske Nævn, har netop oprettet et pr-kontor. Alle papirer om det skatteyderbetalte projekt er stemplet fortrolige, skriver Berlingske. Ministeren afviser at give interview, og Folketinget kan ikke få udleveret relevante oplysninger.

REALITETERNE skriger til himlen: Statsminister Mette Frederiksens regime har for længst overhalet de Venstre-ledede regeringer, når det gælder mørklægning, manipulation og magtfuldkommenhed.

S-REGERINGENS foragt for folkestyret fortsætter, indtil støttepartierne træder i karakter. De kan for eksempel begynde med at fyre op under udenrigsministeren, der er hovedansvarlig for skandalen i Udenrigspolitisk Nævn.