DBU OG LANDSHOLDSSPILLERNE går på kattepoter, når de bliver bedt om at forholde sig til fodbold-VM i diktaturstaten Qatar i 2022.

Skal vi deltage eller boykotte?

Op til kvalifikationskampen mod Moldova søndag aften havde spillerne bebudet ’en markering’.

Og hvilken markering!

EFTER NATIONALMELODIERNE tog spillerne overtrækstrøjen af, så omverdenen, altså tv-seerne, blev præsenteret for en T-shirt med skriften ’Football supports change’ (fodbold støtter forandringer, red.).

Seancen varede ganske få sekunder, mens der blev taget holdbilleder. Og så var det slut. Spillerne havde gjort deres pligt og ’protesteret’ mod forholdene i Qatar.

Det var ynkeligt og helt til grin – og det samme var DBU-direktør Jakob Jensens efterfølgende kommentar: ’Jeg synes, at spillernes aktion var rigtig god. Det er en bevægelse hen imod, at flere forbund kommer med.’

REAKTIONEN FRA Danske Fodboldfans’ organisation DFF var anderledes kritisk og kontant.

Det var en ommer, DBU, hed det på organisationens hjemmeside. Blink – og du havde misset aktionen under tv-transmissionen. Og fra Ekstra Bladets sportschef lød det: Striptease i buldrende mørke.

HELDIGVIS HAR fodboldfansene taget sagen i egen hånd og startet en underskriftsindsamling. Den skal munde ud i et såkaldt borgerforslag for at få problemstillingen ind på Christiansborg, så politikerne bliver tvunget til at bekende kulør.

Sportsaktører og ledere – og mange politikere – messer ustandselig, at man ikke skal sammenblande sport og politik. Det er nonsens, for enhver beslutning om at afholde et VM eller OL er politisk.

SLUTRUNDEN i Qatar ville mange helst have været foruden, men fodboldens ledere nægter at aflyse eller flytte den. For det handler om milliarder af kroner.

Derfor skal vi finde os i at høre på vrøvl om, at VM i Qatar er med til at forbedre forholdene for migrantarbejderne, og at den kritiske dialog med sheikerne gør noget godt for hele menneskerettighedsproblematikken.

QATAR ER EN slavestat med tusinder af menneskeliv på samvittigheden, med voldsom ulighed, diskrimination og et alt for tæt forhold til flere terrororganisationer.

Det ændres ikke med en ’markering’ på få sekunder. En trussel om boykot derimod kan få andre lande til at følge efter. Og så begynder det at gøre ondt på sheikerne.