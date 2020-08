Hemmelig smitteplan

Vismænd, erhvervsliv og politikere trygler regeringen om åbenhed: Hvad er planen, hvis coronasmitten kommer i en anden bølge?

Har vi f.eks. lært noget af den første total-nedlukning, der gør, at regeringen kan sige med nogenlunde sikkerhed: Skolerne kører i hvert fald videre denne gang. Det viste sig jo, at børn kun i meget beskedent omfang blev smittet.

Vi ved fra første bølge, at tusindvis af forældre var ved at blive akut vanvittige, når de havde børnene vrimlende om hjemmearbejdspladsen – og samtidig skulle hjælpe med fjernundervisning. Plus alle dem, der helt måtte blive hjemme fra arbejde, fordi skoler og vuggestuer var lukket. Det kostede på hjemmefronten, og det kostede big time på samfundsregnskabet.

Men ingen spørgsmål endsige forventninger om en gennemarbejdet plan bliver besvaret. I bedste fald får journalister nogle skriftlige gang lirumlarum-forsikringer fra den usynlige og konfliktsky sundhedsminister via mail. Måske er han stadig på Bornholm og spiser røgede sild? Vi ved det ikke. Magnus Heunicke er dansk politiks svar på Mystiske Mr. Mox ... han smiler undseeligt og svarer i øst, når der bliver spurgt i vest.

Man får en isnende fornemmelse af, at der simpelthen ikke er nogen plan. Jo, der kan testes og smittespores meget mere nu. Fint nok. Men mange har været på langtur i ferien ... Skolerne genåbner, universiteterne starter med ekstra optag af studerende. Snart giver diskoteker og natklubber den sandsynligvis gas igen – trods advarsler fra smitteeksperter.

Selv overvismanden, Carl-Johan Dalgaard, river sig frustreret i sit lange hår, viste en meget, meget kontant opfordring fra ham på Twitter: ’Man bør hurtigst muligt redegøre for, hvad slagplanen er, når smitten tager til i efteråret,’ bad han bl.a. ’Hvis en slagplan IKKE fremlægges, handler erhvervslivet under usikkerhed.’

Og usikkerhed er åbenbart det værste, man kan byde de hårdt ramte arbejdspladser. Imens tør de ikke ansætte nogen, producere til lager eller leje lokaler – intet.

Mogens Fosgerau, der er professor i økonomi, spurgte ligeledes på Twitter, hvorfor ingen tilsyneladende ved, hvad planen er, hvis Danmark bliver ramt af en anden bølge i corona-epidemien: Er det offentligt kendt, hvad beredskabet er? Er det godt nok?

Vi har ligesom hørt de samme forundrede og kritiske toner før, nemlig da der en tid efter straksnedlukningen dukkede muligheder op for at genåbne visse brancher. Dér tilbød vismændene og læger også gang på gang deres ekspertise, men Mette Frederiksen holdt kortene tæt ind til kroppen – og til spindoktoren.