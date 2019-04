Her er et par milliarder, Løkke

DANMARKS statsminister, Lars Løkke Rasmussen, vil gerne forbedre sundheden her i landet. Derfor har han fremlagt en stor plan, som bl.a. nedlægger de folkevalgte regionsråd for i stedet at bruge pengene på patienterne. Vi taler om ca. 1,5 milliard kroner.

DET LYDER som en smuk tanke, men er i virkeligheden det det rene hykleri. For med den anden hånd smider Løkke lige så mange penge ud på helt ligegyldige projekter, der alene har det formål at tækkes Dansk Folkeparti.

DF’S TRAFIKORDFØRER Kim Christiansen har fået en omfartsvej rundt om Mariager til 377 mio. kr. Den er siden ændret til 80 mio. kr., men stadig helt unødvendig, hvilket TV2 Nord så smukt dokumenterede ved at stille et kamera op i 12 timer på torvet i Mariager. Der kom fire lastbiler.

Og partiformand Kristian Thulesen Dahl har for knap en milliard kroner fået en letbane fra Vejle til Billund – midt gennem hjertet af det område, hvor Tulle selv bor.

Oveni skal lægges Dansk Folkepartis paradigmeskifte i udlændingepolitikken, der koster skatteyderne 759 mio. kr. til et udrejsecenter på en ø. Ren symbolpolitik.

MEN HVORFOR bruge så mange penge på noget ligegyldigt? ’Det er jo et ønske fra DF’, som trafikminister Ole Birk Olesen (LA) siger.

VELKOMMEN til dansk politik 2019. Som en læser skriver: ’Det er en direkte hån mod de danskere, der drypvis må se velfærden og trygheden udhulet år for år.’ En anden læser påpeger, at Dansk Folkeparti altid har fortalt historien om, at de passer på os alle. ’Rent hykleri’, som læseren konkluderer.

DANSK FOLKEPARTI ligner en flok nepotistiske hyklere uden respekt for, at vi i det her land betaler skat for at kunne hjælpe hinanden. I Dansk Folkeparti ser man åbenbart skattekronerne som noget, man plejer egne, personlige interesser med. I andre lande kaldes den slags korruption, men lad os nøjes med at kalde det velfærdstyveri. For tænk, hvor meget gavn 1,5 milliarder kroner kunne have gjort i sundhedssektoren.

VI HAR BRUG for et paradigmeskifte i dansk politik. Et skifte, der stopper Dansk Folkeparti – og også stopper det absurde medløberi fra både den nuværende regering og Socialdemokratiet. Det ville ikke blot forbedre sundheden, men hele landet.