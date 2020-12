Her ligner Mette en fiasko

METTE FREDERIKSEN og Socialdemokratiet har lovet at spare tre milliarder kroner på brug af konsulenter i det offentlige.

Men milliarder af skattekroner ruller alligevel lystigt videre i konsulent-karruseller i det offentlige. Ja, endog hurtigere end nogensinde før.

DET NYESTE eksempel er, at udgifterne til konsulentbistand er eksploderet i skattevæsenet, der ikke kan finde ud af at udarbejde nye ejendomsvurderinger. Det viser en opgørelse fra den såkaldte Udviklings- og Forenklingsstyrelse, som finans.dk har fået aktindsigt i.

STYRELSEN STÅR bag udviklingen af det it-system, der skal spytte nye ejendomsvurderinger ud til danskerne. Men en endeløs række af forsinkelser og budgetoverskridelser viser, at det nok ikke er konsulenter, der kommer til at løse opgaven. De tager sig åbenbart bare godt betalt for at fejle.

OPGØRELSEN AFSLØRER, at den såkaldte ’Forenklingsstyrelse’ frem til november 2020 har brugt over 576 mio. kr. på eksterne konsulenter i et forsøg på at udvikle det nye it-system. Udgifterne er endda steget i 2020.

IT-UNIVERSITETETS professor Søren Lauesen kalder på finans.dk beløbet ’ufatteligt’. Lauesen hæfter sig ved, at man for de samme penge kunne lønne over 500 årsværk.

Skandalen er imidlertid vanlig standard under Mette Frederiksens regering. Der blev i staten brugt næsten dobbelt så mange penge på kon-sulenter efter valget i 2019 i forhold til før.

Før valget blev der brugt 2,2 milliarder kroner og efter valget 3,9 milliarder kroner.

LAD OS et øjeblik genkalde os Mette Frederiksens forargede stemme fra valgkampen: ’Sidste år brugte vi i Danmark omkring 11 milliarder. Hold nu fast: 11 milliarder på konsulentydelser i den offentlige sektor. 11 milliarder!’

SOM SKREVET før på denne plads er løftet om at spare på konsulenter en god test på, om Mette Frederiksen og hendes ministre magter deres egentlige opgave. Som er at generobre velfærdssamfundet fra overforvaltning og give det tilbage til de borgere, det oprindeligt blev bygget til.

DET SER foreløbig ikke sådan ud. Mette Frederiksen og kompagni ser snarere ud til at blive en del af problemet. Der er på dette punkt en afgrund mellem, hvad den socialdemokratiske leder med stor alvor og højtidelighed siger, og hvad hun magter.

Her ligner Mette Frederiksen en løftebryder og en fiasko.