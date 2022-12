Hit med pengene

For et par dage siden var ATP ude med en alvorlig formaning til danskerne: 'Vi opfordrer kraftigt til, at man tjekker, om man skulle have feriepenge til gode,' sagde ATP’s topchef, Anne Kristine Axelsson.

Det er nemlig ATP, som administrerer feriepenge-ordningen – og sørme om ikke pengene hober sig op. Trekvart million danskere har i alt 3,7 milliarder kroner stående i ’uhævede feriemidler’, og nu er det snart nytår, og så er der deadline, og kan man nu være sikre på, at folk husker at hente deres penge og så videre.

Hvor er det pænt af Anne Kristine Axelsson at minde os om, at vi skal hente vores egne penge – og ikke et ondt ord om det eller om hende. Hun skal jo bare forvalte et feriepengesystem, som politikerne har besluttet.

Til politikerne har vi dog alligevel i et forslag: Hvad med simpelthen at sende folk deres penge? Bare overføre dem til folks NemKonto?

Vi ved godt, at det er en uhyre dristig, ja, ligefrem svimlende tanke, vi fremlægger her – at man sådan uden videre kunne udbetale folk de penge, de har tjent. Men man kunne måske forsøge det – bare et enkelt år?

Feriepengesystemet er næsten 100 år gammelt. Det blev skabt i 1930’erne ud fra en opfattelse af, at den typiske lønmodtager hver lørdag på vej hjem fra arbejde gik på værtshus og drak ugelønnen op, hvorefter han – det var som regel en ’han’ dengang – tog hjem og bankede konen og børnene, der nu hverken fik mad eller kom på ferie.

Det er vist stadig sådan, lovgiverne ser på lønmodtagerne. For et par år siden fik vi en ny ferielov, som indebar, at også timelønnede kan holde ferie med løn samme år, som de optjener ferien, i stedet for at holde ferie for feriepenge optjent året før.

Men hvad så med de feriepenge, som danskerne allerede havde optjent? Skulle man virkelig ...? Nej! Bestemt nej. Pengene blev ikke udbetalt; de blev ’indefrosset’ – i et stykke bureaukrati ved navn Lønmodtagernes Feriemidler. Og de feriepenge, som folk ikke får hentet i tide, bliver stadig inddraget og hældt ned i Arbejdsmarkedets Feriefond, der i tidens løb har brugt dem på forskellige mere eller mindre velgørende formål. Bortset naturligvis fra otte-ni millioner kroner årligt i administration.

Ja, hele feriepenge-apparatet koster en del. Mange sikkert udmærkede mennesker tjener deres løn på at administrere det, og tanken om at gøre dem arbejdsløse smerter os naturligvis. Men vi vover alligevel at foreslå, at danskerne bare får deres feriepenge i hånden, så snart de har tjent dem.