Hjælp Putin

Jodtabletter er snart udsolgt i Danmark. En husmands-model til bekæmpelse af radioaktiv stråling.

Rettidig omhu er godt. Men skal vi forudsætte, at vi ikke står i begyndelsen til Tredje Verdenskrig med brug af atomvåben? Alt andet er uudholdeligt. Bjørnen må og skal bakses tilbage i hulen.

Til husarer, der her vil indvende ’nej, bjørnen skal slås ihjel’, må man gøre opmærksom på, at en sådan strategi ikke ligefrem forhindrer Tredje Verdenskrig. Tværtimod.

Derfor er der også grund til at rose reaktionerne fra Vesten – trods langmodighed visse steder. Eksempelvis er det stadig kun en del af Enhedslisten, der har indset, at Nato nok er en god idé. Men havde Putin satset på, at han med en blitzkrig ville lukrere på et splittet Vesten og forhindre demokratiernes udbredelse og befæstning ved grænsen til hans regime, tog han fejl.

I Finland – med den længste europæiske grænse mod Rusland – er der nu for første gang i historien flertal for medlemskab af Nato. Sverige har åbnet for samme mulighed. Og har tilmed sammen med det traditionelt neutrale Schweiz bidraget med våben til ukrainerne.

Tyskland har forladt årtiers pacifisme og vil genopbygge militæret. EU køber våben til Ukraine. Og et samlet Europa-Parlamentet giver stående ovation til Ukraines præsident. Selvom landets ønske om optagelse i unionen har lange eller nærmest ingen udsigter. Tyrannens angreb på et europæiske demokrati har stadig mindet om, hvilke værdier unionen er bygget på.

Økonomiske sanktioner samt trusler om beslaglæggelser af de kleptomaniske oligarkers absurde besiddelser såsom luksusboliger og yachts i Vesten æder forhåbentlig Putins magt indefra.

Vi kan mobilisere, hvad vi vil. Og skal også gøre det. Vi kan hylde ukrainernes uforfærdede kampvilje. Og gør det. Vi kan smadre Ruslands økonomi. Og det kan kun gå for langsomt.

Men vores største problem lige nu synes at være, at vi i Vesten skal finde en udvej for Putin. Han finder den ikke selv. Og helst hurtigt – i næste uge eller i år – for ellers bliver det først efter en indædt guerillakrig med rædselsvækkende omkostninger i et flerårig besat Ukraine, som eksperter skitserer.

Vi kan erklære Vladimir Putin ’gal’, ’syg’ og ’vanvittig’. Og han virker unægtelig til at være en af delene. Eller alle tre. Har den russiske despot en realistisk forestilling om et slutspil, er det imidlertid vanskeligt at se det gå andet end galt.

Vi selv er ude i kunsten at undgå Tredje Verdenskrig samt indtagelse af jodtabletter. Derfor er vi overladt til at vise Putin udvejen.